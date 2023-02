Pedalando verso il futuro: il piano strategico dell’UE

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera a un documento che esorta i Paesi membri dell'UE a prendere misure per sostenere l'utilizzo delle biciclette.

Tra le misure per incentivare l’abbandono della macchina, la riduzione delle aliquote dell’IVA applicate sulla vendita, il noleggio e la riparazione di questi mezzi a due ruote. Il Portogallo ha già attuato tale politica fiscale, abbassando l’aliquota IVA dal 23% al 6%. Il Parlamento Europeo ha approvato la “Cycling strategy“, un piano costituito da 18 punti che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle biciclette come mezzo di trasporto.

La strategia invita i Paesi membri a investire nelle infrastrutture per la mobilità in bicicletta e a promuovere politiche industriali che sostengano il settore. In particolare, il piano prevede la riduzione dei costi associati all’utilizzo della bicicletta, con una riduzione delle aliquote dell’IVA applicate sulla vendita, il noleggio e la riparazione dei mezzi a due ruote, sia tradizionali che elettrici. Al momento, solo il Portogallo ha attuato tale misura, riducendo l’aliquota IVA dal 23% al 6% a partire dal gennaio 2023.

Karima Delli, eurodeputata francese e presidente della commissione Trasporti e turismo del Parlamento europeo, ha proposto una serie di iniziative coordinate a livello europeo per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano accessibile a tutti. Dopo l’approvazione del piano, la Commissione Europea sarà incaricata di programmare le misure necessarie per attuare il piano. L’obiettivo finale è quello di raddoppiare il numero di chilometri percorsi in bici dai cittadini europei entro il 2030. Secondo i dati del Parlamento Europeo, questo obiettivo potrebbe essere raggiunto grazie alla normativa europea e alla crescente diffusione delle biciclette elettriche private e del bike sharing nella mobilità urbana.