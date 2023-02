Neuromante: Apple TV+ svilupperà la serie con Miles Teller protagonista

Ecco i dettagli sull'adattamento di Apple TV+ che sarà dedicato al romanzo Neuromante, così come rivelato da The Illuminerdi.

Arrivano notizie molto importanti per tutti gli appassionati di fantascienza: il sito The Illuminerdi ha rivelato in esclusiva che Apple TV+ sta sviluppando una serie che racconterà la storia del Neuromante, il romanzo di William Gibson del 1984 che ha segnato il fenomeno del cyberpunk. Il protagonista dell’adattamento dovrebbe essere Miles Teller.

Miles Teller si è già visto fino ad ora nell’adattamento dei Fantastici Quattro di Josh Trank, e ultimamente è stato tra i protagonisti di Top Gun: Maverick. Al centro della storia c’è il racconto delle vicende di Case, un hacker il cui sistema nervoso è stato danneggiato, e che è alla ricerca di una cura per accedere di nuovo al cyberspazio. Ad un certo punto Case verrà ingaggiato da un personaggio chiamato Armitage, che gli offrirà una cura in cambio di una collaborazione per un compito piuttosto oscuro.

Neuromante costituisce il primo capitolo della cosiddetta Trilogia dello Sprawl, composta dai successivi Giù nel ciberspazio (Count Zero, 1986) e Monna Lisa Cyberpunk (Mona Lisa Overdrive, 1988). Ricordiamo che Apple ha già portato sullo schermo il ciclo della Fondazione di Asimov, altro grande classico sci-fi.