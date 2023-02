La gemma del faraone Tutankhamon creata da un meteorite

20—Feb—2023 / 10:32 AM

Come riportato nella rivista Geology, il “vetro” giallo, notoriamente utilizzato per realizzare uno scarabeo per il pettorale del faraone Tutankhamon, è il frutto dell’impatto di un meteorite avvenuto 29 milioni di anni fa. Sappiamo che il vetro si forma quando la sabbia si fonde a temperature molto elevate. I ricercatori, quindi, hanno analizzato gli zirconi all’interno di campioni di vetro trovati nel deserto libico e hanno scoperto che devono essere stati il risultato della fusione della sabbia generata dall’impatto del meteorite.

“Solo gli impatti con asteroidi creano onde d’urto che formano minerali ad alta pressione, quindi il ritrovamento di prove di reidite (minerale da alta pressione dello zircone) conferma che è stata creata come risultato dell’impatto di un meteorite”. ha dichiarato in un comunicato il dottor Aaron Cavosie, della Curtin University. Il fatto che il faraone Tutankhamon avesse un gioiello fatto di questo vetro non è poi così insolito, visto che l’antico sovrano aveva già un legame con lo spazio; infatti, uno dei suoi pugnali era stato ricavato dal ferro di un meteorite.