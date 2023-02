Giornata Nazionale del Personale Sanitario: uniti contro il Covid

Oggi viene celebrata la terza Giornata nazionale del personale sanitario in Italia, data scelta per ricordare il giorno in cui fu scoperto il primo paziente Covid.

La cerimonia di quest’anno, in occasione della terza Giornata nazionale del personale sanitario, con lo slogan “Insieme per garantire la salute di tutti“, si sta tenendo presso la Pontificia Università San Tommaso D’Aquino a Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino. Il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, sta visitando alcuni luoghi simbolo della pandemia, tra cui Vo’ Euganeo e Codogno. Tuttavia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non può partecipare a causa di un lutto nel suo staff.

Durante la pandemia da Covid-19, il personale sanitario e sociosanitario ha affrontato una situazione drammatica, con 500 decessi registrati durante la prima e la seconda fase. Nonostante l’arrivo dei vaccini, il numero di contagi è rimasto alto negli ultimi mesi, con una media di 5mila-8mila casi ogni 30 giorni e un totale di 474.000 infezioni e reinfezioni, anche se non si sono più registrati casi gravissimi e decessi. Le 11 Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni sociosanitarie, rappresentanti oltre 1,5 milioni di professionisti tra medici, psicologi e assistenti sociali, hanno deciso di unire le forze per celebrare insieme questa giornata. I rappresentanti delle Federazioni e dei Consigli affermano che è importante riconoscere il lavoro svolto dal personale sanitario e sociosanitario durante la pandemia e lavorare insieme per garantire la salute di tutti.