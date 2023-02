Batman e Superman: James Gunn chiarisce la loro età nel DC Cinematic Universe

Dopo aver chiarito che nel nuovo film di Superman non comparirà anche il figlio di Clark Kent, James Gunn ha voluto specificare le età dell’Uomo d’Acciaio e di Batman nei prossimi lungometraggi in cui verranno introdotti i nuovi interpreti e le nuove storie legate ai character.

Ecco le parole di James Gunn:

Il progetto che metterà al centro Damian Wayne ed il Batman del DC Cinematic Universe vedrà il character di Robin descritto come “un piccolo figlio di pu***na”. James Gunn ha definito il film come “una strana storia tra padre e figlio, basata sui fumetti scritti da Grant Morrison”.

Mentre per quanto riguarda Superman Legacy, Peter Safran ha detto:

Non è una storia d’origini, ma racconterà del tentativo di Superman di bilanciare le sue origini kryptoniane con la sua vita sulla Terra. Lui rappresenta la giustizia, la verità, e lo stile americano, ed è un buono in un mondo in cui l’essere buoni viene considerata una cosa di vecchio stile.