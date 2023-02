Arteriosclerosi: l’insorgenza è influenzata anche da come dormiamo

Dormire un numero incoerente di ore ogni notte e addormentarsi a orari diversi può aumentare il rischio di sviluppare l’aterosclerosi negli adulti di età superiore ai 45 anni rispetto alle persone con abitudini di sonno più costanti, secondo una nuova ricerca pubblicata oggi sul Journal of the American Heart Association, una rivista ad accesso libero e peer-reviewed dell’American Heart Association. L’aterosclerosi è l’accumulo di depositi di grasso, noto come “placca”, sulle pareti delle arterie. La placca può causare il restringimento delle arterie, riducendo il flusso sanguigno e la quantità di ossigeno e altri nutrienti che raggiungono il corpo. Oppure, la placca, può scoppiare e creare un coagulo di sangue che blocca l’arteria, causando un infarto o un ictus.

Lo studio

“Questo studio è una delle prime indagini a fornire prove di un collegamento tra la durata irregolare del sonno e l’aterosclerosi”, ha dichiarato l’autore principale dello studio Kelsie Full, della divisione di epidemiologia del Vanderbilt University Medical Center di Nashville, Tennessee. L’analisi ha incluso più di 2.000 adulti, di età media di 69 anni. Poco più della metà dei partecipanti erano donne, il 38% si è autoidentificato come adulto bianco, il 28% come adulto nero o afroamericano, il 23% come adulto ispanico americano e l’11% come adulto cinese americano. I partecipanti sono stati estratti dal Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), che comprendeva uomini e donne di età compresa tra 45 e 84 anni, privi di malattie cardiovascolari cliniche, reclutati in sei comunità statunitensi: St. Paul, Minnesota; Baltimora e Baltimora County, Maryland; Chicago; Forsyth County, North Carolina; Los Angeles County, California; Northern Manhattan e Bronx, New York. Tra il 2010 e il 2013, i partecipanti hanno indossato un dispositivo da polso che rilevava i momenti di sonno e di veglia e hanno compilato un “diario del sonno” per sette giorni consecutivi. Inoltre, i partecipanti hanno completato uno studio del sonno a domicilio della durata di una notte per misurare i disturbi del sonno che coinvolgono la respirazione, le fasi del sonno, il risveglio dopo l’inizio del sonno e la frequenza cardiaca. La durata del sonno è stata definita come il tempo totale trascorso a letto completamente addormentati, mentre i tempi del sonno sono stati descritti come il momento in cui una persona si addormenta ogni notte. La maggiore irregolarità nel numero di ore di sonno dei partecipanti è stata una variazione di oltre 2 ore in una settimana. I soggetti con la maggiore irregolarità nei tempi del sonno hanno variato l’orario in cui si addormentavano di oltre 90 minuti nell’arco di una settimana. I ricercatori hanno valutato la presenza di placca nelle arterie misurando: l’accumulo di placca grassa calcificata nelle arterie (calcio coronarico); l’accumulo di placca grassa nelle arterie del collo (presenza di placca carotidea); lo spessore dei due strati interni delle arterie del collo (spessore dell’intima media carotidea); il restringimento delle arterie periferiche (indice brachiale della caviglia). I dati valutati includevano anche informazioni provenienti dalle cartelle cliniche e dai questionari dei partecipanti, come età, sesso, razza ed etnia, istruzione, reddito annuo, orario di lavoro, stato di fumatore, consumo di alcol, attività fisica, indice di massa corporea, pressione sanguigna, abitudini di sonno e orari di lavoro abituali – turno di notte o di giorno, per esempio.

Risultati

Tra i risultati dello studio, questi sono tra i dati più significativi:

I partecipanti con una durata del sonno irregolare, che variava di oltre due ore nell’arco di una settimana, avevano una probabilità 1,4 volte maggiore di avere un punteggio elevato di calcio coronarico rispetto a quelli con una durata del sonno più costante nell’arco di una settimana. Il punteggio misura la quantità di placca calcificata nelle arterie, che è la causa principale di malattie cardiovascolari come infarti e ictus;

I partecipanti con una durata del sonno irregolare che variava di oltre due ore nell’arco di una settimana avevano una probabilità 1,12 volte maggiore di avere placche carotidee e quasi 2 volte maggiore di avere risultati anormali dell’indice brachiale della caviglia;

I partecipanti con una durata del sonno più irregolare, che variava di oltre 90 minuti in una settimana, avevano una probabilità 1,43 volte maggiore di avere punteggi elevati di calcio coronarico rispetto a quelli con una durata del sonno più regolare, che variava di 30 minuti o meno in una settimana.

Sono emerse poche prove che collegano l’irregolarità dei tempi di sonno con altri marcatori di malattie cardiovascolari.

“Mantenere orari di sonno regolari e diminuire la variabilità del sonno è un comportamento di vita facilmente regolabile che può non solo aiutare a migliorare il sonno, ma anche a ridurre il rischio cardiovascolare per gli adulti che invecchiano”, ha detto Full.

Il sonno è stato recentemente aggiunto alle 8 raccomandazioni chiave dell’American Heart Association per migliorare e mantenere una salute cardiovascolare ottimale. L’Associazione suggerisce agli adulti di dormire 7-9 ore a notte perché un sonno adeguato favorisce la guarigione, migliora le funzioni cerebrali e riduce il rischio di malattie croniche.