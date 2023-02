Anche Instagram e Facebook faranno pagare la spunta blu: arriva Meta Verified, un nuovo abbonamento

Twitter ha aperto il vaso di Pandora: ora anche gli altri social tentano di monetizzare i loro utenti, con una formula a pagamento. Ora è il turno di Meta, che ha annunciato (per il momento in forma sperimentale e solo in due Paesi) che presto verrà offerta la possibilità di acquistare la spunta blu di verifica per Instagram e Facebook.

Non si tratta di un vero e proprio abbonamento con un ricco pacchetto di benefit, come Twitter Blue, ma di un’offerta più circoscritta e orientata esclusivamente ad offrire un maggior livello di sicurezza. Gli utenti abbonati, oltre alla spunta blu per il loro account su Facebook e Instagram, otterranno anche accesso ad una linea diretta con l’assistenza di Meta (utile soprattutto in caso di furto dell’account).

Per aiutare i creatori emergenti a far crescere la loro presenza e a costruire una comunità più velocemente, oggi Mark Zuckerberg ha annunciato che Meta inizierà a testare una nuova offerta chiamata Meta Verified, un abbonamento disponibile su Instagram e Facebook che include un badge di verifica per autentica il tuo account oltre ad alcuni altri benefit. Abbiamo scelto di lanciare l’abbonamento in maniera graduale, a partire dalla prossima settimana inizieremo la prima fase di test in Australia e Nuova Zelanda

si legge nell’annuncio. Per il momento l’abbonamento è disponibile esclusivamente in Australia e in Nuova Zelanda, dunque, anche se Meta specifica subito dopo di sperare di poter «portare Meta Verified nel resto del mondo presto».

Ricordiamo che anche Twitter Blue inizialmente non era disponibile ovunque, ma solo negli Stati Uniti e in una manciata di altri Paesi.

Per ottenere la spunta blu, gli abbonati dovranno fornire a Meta un documento in corso di validità. Gli abbonati riceveranno maggiore tutele dal social network, soprattutto contro i tentativi di furto di identità e furto dell’account. Più di tutto il resto, forse il benefit più interessante è rappresentato dall’accesso diretto ad un’assistenza clienti dedicata. “Ti metteremo in contatto con una persona reale ogni volta che avrai un problema con l’account”, dice Meta.

L’abbonamento ha un costo compreso tra gli 11,99 e i 14,99 dollari al mese, a seconda che venga sottoscritto direttamente sul sito di Facebook o sull’applicazione per iOS.