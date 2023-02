Droni al sicuro: le potenzialità dell’assicurazione

La polizza RC rappresenta la garanzia di base per proteggere la tua attività e ricordiamo che l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per qualsiasi tipo di drone e per qualsiasi utilizzo. I droni possono essere utilizzati per una vasta gamma di operazioni, sia a scopo hobby che professionale, come fotogrammetria aerea, termografia e BIM. Anche i piloti esperti possono incontrare difficoltà in condizioni meteorologiche sfavorevoli o in operazioni di volo particolarmente impegnative, quindi è importante avere un’assicurazione per droni che possa coprire i danni causati a terzi.

L’assicurazione per droni è obbligatoria per garantire che chiunque subisca danni possa essere risarcito anche se il danno causato è stato involontario. Quando si sceglie un’assicurazione per droni, è importante prestare attenzione alla tipologia di polizza, che varia in base all’uso del drone, sia a scopo hobby che professionale. Le polizze assicurative per hobby o famiglia non coprono le attività lavorative con droni.

L’assicurazione richiede il pagamento di un premio periodico alla compagnia assicurativa, che ha un limite massimo di copertura per i danni risarciti. Per scegliere una polizza adeguata, è importante selezionare compagnie assicurative affidabili e di dimensioni importanti. È quindi possibile trovare online diversi siti che offrono polizze assicurative per droni, con vari livelli di vantaggi, attraverso sistemi di preventivo online. In pochi secondi, comodamente da casa, è possibile ottenere il miglior preventivo. Diverse compagnie assicurative hanno introdotto soluzioni interessanti per i droni, tra cui Cabi Broker, che offre soluzioni convenienti con un ottimo rapporto tra copertura e prezzo. Il prezzo delle polizze assicurative per droni è un aspetto importante da considerare e varia notevolmente in base alle coperture e ai massimali.

I prezzi vanno da 50 euro fino a oltre 500 euro all’anno, se si vuole aggiungere una copertura per i danni che il drone potrebbe subire in caso di incidente. Si raccomanda sempre di affidarsi a professionisti del settore per scegliere la polizza assicurativa adeguata.