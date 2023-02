Alberi di Poggibonsi: gli esperti a disposizione della comunità locale

Durante un evento chiamato “Alberi in città”, la referente esporrà l’importanza di avere un approccio più attento e rispettoso nei confronti degli alberi, invitando gli spettatori a riflettere sulle molteplici funzioni che gli alberi svolgono nella natura e sulla necessità di proteggerli. La gestione degli spazi verdi a Poggibonsi, come in molte altre città, è di grande importanza.

I parchi non sono sufficienti e sono necessari viali alberati, giardini per i bambini, piccoli orti urbani, piante sui balconi e terrazzi. Donatella Mercatelli, referente dell’associazione ecologista GrIG, insieme a cittadini e associazioni, ha organizzato l’evento “Alberi in città” per sensibilizzare la comunità sull’importanza degli alberi in città. Questo perché gli alberi svolgono diverse funzioni benefiche, come assorbire il carbonio e produrre ossigeno, ridurre l’inquinamento filtrando le polveri sottili e rinfrescare l’aria, contribuendo a ridurre il consumo di energia elettrica per l’aria condizionata. Inoltre, purificano le acque piovane e proteggono i terreni dall’erosione. La loro presenza migliora la qualità dell’habitat per gli animali e aiuta a mitigare i rumori della città. Infine, gli alberi rappresentano anche un patrimonio storico e culturale.

L’evento Alberi in città, alleati da salvare, organizzato dal Gruppo di Intervento Giuridico, mira a creare una maggiore consapevolezza e attenzione verso il valore degli alberi e la loro salvaguardia. Si spera che l’evento possa stimolare idee innovative e pratiche per rendere la città un luogo più verde e sostenibile.