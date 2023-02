You 4, la recensione della I parte: chi è la vera vittima?

Iniziamo la recensione di You 4 dicendo che, dopo aver ucciso Love e averla incastrata per ogni omicidio in cui erano entrambi coinvolti durante la terza stagione, Joe ha finito per fingere la sua morte e ha lasciato suo figlio per ricominciare la sua vita. Ma adesso la vera domanda è, quante volte lo stalker e assassino Joe Goldberg può vagare in una cerchia sociale di ricchi cretini e iniziare a ucciderli, o guardare qualcun altro farlo?

Sebbene sia ancora inquietante, tortuoso e ancorato alla performance inquietante e affascinante di Penn Badgley nei panni di Joe, qualcosa nella stagione 4 di You di Netflix non sembra così nitido come nelle stagioni precedenti.

Qualsiasi serie con un concetto stravagante come You, su un autoproclamato bravo ragazzo che commette atti veramente malvagi, deve diventare ancora più assurda ogni anno che passa per rimanere a galla, ma è un atto di bilanciamento rischioso per evitare banalità e cliché.

E nella sua quarta stagione, You sta cominciando a trasformarsi da sinistra in soap opera.

Penso che sia un po ‘di intuizione e crescita per Joe, che è in grado di riconoscere alla fine della stagione che forse non è il miglior genitore al momento.

Anche se Joe si è lasciato alle spalle la sua vecchia vita, diventando invece qualcuno di nome Nick, il suo fascino per Marianne (Tati Gabrielle) è rimasto con lui mentre viaggiava verso la città dell’amore. Il co-creatore di Magicians ha ammesso che la relazione che Joe desidera ardentemente avere con Marianne “non funzionerà” a causa di chi è come persona.

Continua ad avvicinarsi sempre di più a queste verità su se stesso, ma allo stesso tempo, sta ancora fondamentalmente lavorando su questo principio, che è che puoi trovare ciò di cui hai bisogno al di fuori di te stesso in altri persone.

La showrunner Sera Gamble ha anticipato che Badgley sarebbe stato seduto sulla sedia da regista in questa stagione mentre pubblicava una sua foto sul set ad agosto. “Abbiamo assunto un nuovo regista in questa stagione, ma sembra che conosca lo spettacolo molto, molto bene”, ha sottotitolato la foto. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

London Calling, Joe risponde

Continuiamo la recensione di You 4 dicendo dove siamo questa volta. Dopo New York, Los Angeles e la periferia, Joe ora si ritrova a uccidere a Londra, anche se in un certo senso potresti dover spegnere il cervello perché: insegna in un campus a Egham, esce in una strada a Spitalfields, poi cammina per tutto la strada per l’ampio appartamento di Kensington in cui vive con uno stipendio da professore. (Normalmente non mi interessa molto che le produzioni statunitensi prendano licenze eclatanti con la geografia e la realtà finanziaria di Londra, ma ok.)

Vede una bella donna per meno di un centesimo di secondo attraverso una finestra e si innamora completamente e totalmente di lei in un modo che in qualche modo finisce sempre con una gabbia di perspex. Il punto con You, però, è lasciarsi travolgere senza pensarci troppo – essenzialmente è una soap, solo con valori di produzione più alti e un volto e una performance incredibili al centro – e la sua schlockiness è sempre stata una caratteristica, non un bug.

Questo non è più evidente nella quarta stagione, dove Joe – facendo la solita voce fuori campo ringhiante e minacciosa in cui Penn Badgley eccelle così tanto – si trova di fronte a una cavalcata di eleganti inglesi, che sembrano tutti più inglesi di quanto un inglese sia mai apparso sullo schermo.

Ovviamente, a un certo punto, qualcuno muore. Gli ingranaggi ronzano in movimento. Bluff e doppi bluff. Ogni personaggio potrebbe essere segretamente una minaccia. Vi aspettano brividi e colpi di scena. E poi, quella bella donna vaga casualmente sullo schermo e – ciao, tu.

Vi voglio raccontare un aneddoto interessante, dovete sapere che nel Regno Unito e degli Stati Uniti quando uno show televisivo ottiene abbastanza clamore online, ogni scrittore e produttore coinvolto in quello show ha la connessione a Internet interrotta fino al termine dell’intera corsa dello show. Questo sarebbe legalmente applicato. Questo perché, beh, Internet è ancora uno strumento relativamente nuovo, sempre in movimento e sempre più gonfio, e ogni volta che gli piace qualcosa lo soffoca.

Un buon esempio, ho sempre pensato, è stato Orange Is the New Black, che è iniziato come uno show televisivo di altissima qualità, poi si è trasformato in qualcosa che sembrava quasi esclusivamente fanservice, e poi si è ulteriormente devoluto fino a quando non è stato scritto dal fan, per i fan, essenzialmente diventando fan fiction di se stessa.

La cosa peggiore che potrebbe accadere per uno show televisivo nel 2023 è che le persone coinvolte scoprano che agli spettatori piace davvero. È allora che ottieni, ad esempio, la terza stagione di Sex Education.

Dopo essere sfuggito per un pelo alla morte e all’accusa nei sobborghi della California settentrionale nella terza stagione, uccidendo la moglie altrettanto omicida Love (Victoria Pedretti) e rinunciando al figlio neonato, Joe si dirige a Londra alla ricerca della sua nuova ossessione, Marienne (Tati Gabrielle).

Ma invece di inseguirla incessantemente, Joe decide di stabilirsi in una nuova vita semplice nel Regno Unito come professore di letteratura pacato. Naturalmente, la sua vita non sta mai tranquilla, e dopo una notte di ubriachezza con membri dell’alta borghesia e una morte misteriosa, Joe è coinvolto in una nuova follia criminale ed è attratto da un’altra donna, la gelida Kate (Charlotte Ritchie).

Ma questa volta ha uno stalker tutto suo, un “tu” che gli invia messaggi minacciosi e anonimi e cerca di incastrarlo per vari crimini.

Vittima di chi?

Arriviamo alla conclusione della recensione di You 4 dicendo che le socialite britanniche con cui Joe si imbatte nella quarta stagione di You: Ozioma Whenu nei panni di Blessing, Ben Wiggins nei panni di Roald, Dario Coates nei panni di Connie, Lukas Gage nei panni di Adam, Tilly Keeper nei panni di Lady Phoebe, Charlotte Ritchie nei panni di Kate e Niccy Lin nel ruolo di Sophie Soo.

You ama giocare con i luoghi comuni e le aspettative del pubblico – rivelando che la vittima di stalking di Joe nella seconda stagione era lei stessa un assassino, tra gli altri colpi di scena che piegano il genere – quindi trasformare il “tu” della serie nel predatore di Joe invece che nella sua preda sembra un modo naturale per cambiare le cose man mano che lo show va avanti.

È solo che questa misteriosa figura sembra un po’ già vista e artificiosa, con troppi elementi del malvagio cattivo “A” di Pretty Little Liars nell’inafferrabile antagonista. Una serie intensamente affascinata dai libri e dalla letteratura rende la sua ispirazione ben nota fin dall’inizio, mentre Joe esamina una pila di romanzi di Agatha Christie, alla ricerca di una formula che lo aiuti a scoprire chi è il “tu”. Potrebbe anche colpire il pubblico sopra la testa con una copia di The Mousetrap.

Una cosa che è servita immensamente a You nelle passate stagioni è la completa comprensione di mondi specifici da parte della serie: l’Upper East Side di Manhattan nella prima stagione, Los Angeles alla periferia di Hollywood nella seconda e i ricchi sobborghi momfluencer del Nord California nella stagione 3.

La fetta dell’alta società britannica You 4 in cui fa scivolare Joe questa volta sembra più una caricatura, forse una trappola del trasporto di una serie americana all’estero. Quando una persona mondana costringe una collaboratrice domestica a mettersi in ginocchio e agire come un cerchio nel croquet come se fosse la regina di cuori in Alice nel paese delle meraviglie, la satira lascia il posto al fumetto.

Ci si poteva aspettare che la quarta stagione di You soffrisse della stessa narrativa. Ma quello che è riuscito a fare è un tremendo trucco, in qualche modo forzato dal meccanismo centrale dello show tv stesso: ogni volta che Joe diventa un po’ omicida e brucia la sua vita, il che è costantemente, deve fuggire e fare un hard reset da qualche altra parte.

Alla fine dell’ultima stagione ha ucciso sua moglie prima che lei uccidesse lui, si è tagliato due dita dei piedi per lasciare in cucina dove si trovava il suo corpo, ha bruciato la casa per inquadrarla come un omicidio-suicidio e poi ha lasciato suo figlio piccolo sotto il portico di un amico fidato.

Non aiuta che il sottogenere “mangia i ricchi” sia stato fatto e rifatto in TV e al cinema ultimamente, molto meglio di You 4, almeno nella prima parte della stagione. The White Lotus, Triangle of Sadness e altre satire classiste hanno affrontato i ricchi con coltelli più affilati e più da dire di You, che indica i suoi cattivi che fanno roteare i baffi e può solo tentare debolmente di far ridere.

È un peccato perché quando You 4 era al suo meglio, in particolare nei momenti stellari delle stagioni 2 e 3, non c’era nient’altro in televisione così avvincente e inquietante, che ci ha fatto sentire per un protagonista così malvagio (ma incredibilmente bello) come Joe.

Ora sembra solo un altro uomo sudato e barbuto che si dibatte attorno a un mistero di omicidio in una tenuta di campagna britannica.