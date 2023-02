Twitter abbandona l’India: chiusi due dei tre uffici, l’azienda ha già licenziato il 90% dei lavoratori

Twitter ha chiuso due dei suoi tre uffici in India. Rimarrà attivo esclusivamente l'ufficio di Bengaluru, che ospita quasi esclusivamente ingegneri.

Twitter ha chiuso due dei suoi tre uffici in India, secondo quanto riportato venerdì da Bloomberg News, citando fonti informate sulla questione. La società americana ha chiuso gli uffici di Nuova Delhi e Mumbai, ma continua a gestire il suo ufficio nell’hub tecnologico meridionale di Bengaluru, che ospita principalmente ingegneri.

Gli uffici erano stati resi innecessari dai forti tagli al personale promossi da Elon Musk subito dopo l’acquisizione del social network. Twitter ha già licenziato più del 90% dei poco più di 200 dipendenti che l’azienda aveva in India fino allo scorso anno.

Il mese scorso, la società ha ordinato almeno una dozzina di altri licenziamenti negli uffici di Dublino e Singapore, nell’ambito di più ampie misure di riduzione dei costi. Complessivamente, Twitter ha licenziato circa 3.700 dipendenti all’inizio di novembre.

Nel frattempo, il social network rimane in profonda difficoltà, mentre la gestione di Elon Musk ha portato ad una figuraccia dietro l'altra. Secondo The Platformer, gli algoritmi di Twitter erano stati recentemente modificati dai dipendenti dell'azienda per aumentare artificialmente la visibilità dei tweet di Elon Musk. Il risultato è che il feed degli utenti era stato invaso quasi esclusivamente dai post del CEO dell'azienda.