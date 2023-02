TikTok realizzerà due nuovi data center in Europa. Così il colosso cerca di rassicurare le istituzioni occidentali

Nel tentativo di rassicurare le istituzioni europee, oggi TikTok ha annunciato un piano per la realizzazione di due ulteriori data center in Europa.

Nel tentativo di rassicurare le istituzioni europee, oggi TikTok ha annunciato un piano per la realizzazione di due ulteriori data center in Europa. Il social network è di proprietà della società cinese ByteDance. Negli USA come in Europa si teme che il colosso trasmetta i dati degli utenti in Cina, dove sarebbero alla mercé del governo — con ovvie preoccupazioni per la privacy e per la sicurezza nazionale.

ByteDance ha annunciato di avere in programma l’apertura di altri due centri di elaborazione dati in Europa, una mossa che potrebbe attenuare le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati degli utenti e ridurre la corsa dei governi per regolamentare l’azienda.

TikTok ha cercato di rassicurare i governi e i regolatori che i dati personali degli utenti non possono essere trasferiti in Cina e che l’algoritmo non può venire manipolato dal partito comunista cinese o da qualsiasi altra organizzazione sotto l’influenza di Pechino.

L’applicazione di condivisione video, di proprietà della cinese ByteDance, ha in programma di espandere lo stoccaggio dei dati in Europa, come ha dichiarato in queste ore il direttore generale di TikTok per le operazioni in Europa, Rich Waterworth, in un post sul blog.

“Siamo in una fase avanzata di finalizzazione di un piano per un secondo centro di elaborazione dati in Irlanda con un fornitore di servizi di terze parti, oltre al sito annunciato l’anno scorso”, ha detto.

“Siamo anche in trattative per stabilire un terzo data center in Europa per completare ulteriormente le nostre operazioni pianificate in Irlanda. I dati degli utenti europei di TikTok inizieranno a migrare quest’anno e il processo verrà terminato nel 2024”, ha detto Waterworth.