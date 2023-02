Tenebre e Ossa 2: ecco il nuovo poster, il trailer uscirà oggi

L’account Twitter legato a Tenebre e Ossa 2 ha pubblicato un nuovo poster della serie televisiva, annunciando per oggi l’uscita del trailer sui nuovi episodi. Ricordiamo che il telefilm arriverà su Netflix a marzo.

Ecco il poster.

Per quanto riguarda la descrizione della nuova stagione vedremo:

Alina Starkov intenzionata a salvare Ravka dalla rovina, ma con il Generale Kirigan ritornato per finire ciò che ha iniziato. Ad affiancare Kirigan ci sarà un nuovo e letale esercito, mentre Alina e Mal si uniranno per trovare nuovi alleati e due creature capaci di amplificare i loro poteri. Nel frattempo i Corvi dovranno creare delle nuove alleanze e si troveranno a collidere con Sun Summoner.

Tra i nuovi personaggio introdotti troviamo Wylan Hendriks interpretato da Jack Wolfe, il Nikolai Lantsov di Patrick Gibson, Tolya Yul-Bataar i cui panni saranno vestiti da Lewis Tan, e Tamar Kir-Bataar interpretata da Anna Leong Brophy.

A guidare la produzione c’è Eric Heisserer, che è stato showrunner della prima stagione, e che sarà affiancato da Daegan Fryklind (Bitten) come co-showrunner, produttore esecutivo e co-sceneggiatore. Tenebre e Ossa 2 sarà composto da otto episodi da un’ora l’uno, ed avrà Jessie Mei Li come Alina Starkov, Ben Barnes che farà The Darkling/Generale Kirigan, Archie Renaux come Mal Oretsev, Freddy Carter farà Kaz Brekker, Amita Suman interpreterà Inej Ghafa, Kit Young sarà Jesper Fahey, Danielle Galligan farà Nina Zenik, Calahan Skogman interpreterà Matthias Helvar, e Daisy Head sarà Genya Safin.