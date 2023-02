L’elefante del mago: trailer e foto del film d’animazione Netflix

Quando il giovane Peter parte alla ricerca della sorella, il suo ottimismo lo assiste durante un incontro inatteso con un elefante e nello svolgimento di tre prove all’apparenza impossibili, dando speranza alla sua città: queste le premesse di L’elefante del mago, tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice di due Newbery Award. Vi mostriamo oggi il trailer italiano e le foto ufficiali della pellicola animata, in arrivo il 17 marzo su Netflix.

Sinossi:

Durante la ricerca della sorella che non vede da tempo, il giovane Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l’unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Quando lei gli risponde che dovrà seguire un misterioso elefante, Peter intraprende uno straordinario percorso per completare tre incarichi all’apparenza impossibili che trasformeranno magicamente l’aspetto della sua città per sempre. L’elefante del mago è tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice del Newbery Award.

Leggi anche: