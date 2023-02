Contratti a tempo indeterminato: i dati Inps evidenziano un aumento

Nel settore privato si sta registrando un aumento dei contratti a tempo indeterminato, come riportato dai dati dell'Inps.

I dati Inps, registrati fino a novembre del 2022, evidenziano l’attivazione di 7.562.000 contratti a tempo indeterminato, con una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inps ha annunciato che nel corso del 2022 i contratti a tempo indeterminato sono aumentati rispetto all’anno precedente. L’Osservatorio sul precariato ha infatti registrato 7.562.000 nuove assunzioni e 6.824.000 cessazioni dal gennaio al novembre, con una crescita del 13% e del 19% rispettivamente.

La crescita riguarda tutte le tipologie contrattuali, ma quella più significativa è stata per i contratti a tempo indeterminato, con 1.302.076 attivazioni, ovvero il 21% in più rispetto al 2021. Inoltre, ci sono state oltre 686.000 trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato, con un aumento del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

È stato lanciato anche un nuovo servizio web per richiedere online l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. L’Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito web un modulo online per richiedere il Prospetto informativo, che verrà inviato via e-mail e conterrà l’elenco dettagliato di tutte le cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che possono essere oggetto della Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Prospetto fornisce informazioni dettagliate sul debito attuale e sugli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, senza sanzioni, interessi e aggio. Questo consente ai contribuenti di valutare la propria situazione e di individuare i debiti che possono essere inclusi nella domanda di adesione online, che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023. Per richiedere il Prospetto informativo online, è sufficiente accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza bisogno di pin o password, inserendo i dati e il codice fiscale del titolare della cartella e allegando la relativa documentazione di riconoscimento.