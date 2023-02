Avremmo bisogno di andare in letargo

Gli esseri umani non vanno in letargo, ma avremmo comunque bisogno di dormire di più in inverno secondo analisi dei pazienti sottoposti a studi del sonno

I nostri orologi corporei sono regolati dal sole. In teoria, la variazione della durata del giorno e dell’esposizione alla luce nel corso dell’anno potrebbe influenzare la durata e la qualità del nostro sonno. Sebbene gli studi in cui le persone valutano il proprio sonno mostrino un aumento della durata del sonno durante l’inverno, sono necessarie misure oggettive per determinare come le stagioni lo influenzino esattamente. Gli scienziati che studiano le difficoltà del sonno hanno ora pubblicato su Frontiers in Neuroscience dati che dimostrano che, anche in una popolazione che sperimenta un sonno disturbato, gli esseri umani sperimentano beneficiano di sonno REM più lungo in inverno rispetto all’estate e un sonno meno profondo in autunno.

“Forse una delle conquiste più preziose dell’evoluzione umana è la quasi invisibilità della stagionalità a livello comportamentale”, ha dichiarato il dottor Dieter Kunz, autore corrispondente dello studio, che lavora presso la Clinica del sonno e della cronomedicina dell’ospedale St Hedwig di Berlino. “Nel nostro studio dimostriamo che l’architettura del sonno umano varia sostanzialmente attraverso le stagioni in una popolazione adulta che vive in un ambiente urbanizzato”.

Lo studio del sonno

Un team di scienziati guidati da Aileen Seidler, del gruppo di lavoro del dottor Kunz presso la Charité Medical University di Berlino, ha reclutato 292 pazienti che erano stati sottoposti a studi del sonno, chiamati polisonnografie, presso l’ospedale St Hedwig. Questi studi vengono effettuati regolarmente su pazienti che presentano difficoltà legate al sonno, utilizzando un laboratorio speciale in cui ai pazienti viene chiesto di dormire in modo naturale senza sveglia, e la qualità e il tipo di sonno possono essere monitorati, così come la durata del sonno. Sebbene i disturbi del sonno possano potenzialmente influenzare i risultati, si tratta di un gruppo di studio ampio e uniformemente distribuito nel corso dell’anno, che consente di esaminare le differenze da un mese all’altro. La maggior parte delle diagnosi non mostrava un andamento stagionale, ma l’insonnia veniva diagnosticata più comunemente verso la fine dell’anno.

L’inverno è caratterizzato da un maggior numero di ore di sonno REM

Anche se i pazienti risiedevano in un ambiente urbano con una bassa esposizione alla luce naturale e un elevato inquinamento luminoso, che dovrebbe influenzare qualsiasi stagionalità regolata dalla luce, gli scienziati hanno riscontrato cambiamenti sottili ma sorprendenti nel corso delle stagioni. Sebbene il tempo totale di sonno sembrasse essere di circa un’ora più lungo in inverno rispetto all’estate, questo risultato non era statisticamente significativo. Tuttavia, il sonno REM era di 30 minuti più lungo in inverno rispetto all’estate. È noto che il sonno REM è direttamente collegato all’orologio circadiano, che è influenzato dai cambiamenti di luce. Sebbene l’équipe abbia riconosciuto che questi risultati dovrebbero essere convalidati in una popolazione che non ha problemi di sonno, i cambiamenti stagionali potrebbero essere ancora maggiori in una popolazione sana. Anche se attualmente il sonno della maggior parte delle persone è in gran parte fuori dal loro controllo, a causa degli orari di scuola o di lavoro, la società potrebbe trarre beneficio da “aggiustamenti” che consentirebbero agli esseri umani di rispondere in modo più efficace all’alternarsi delle stagioni. Nel frattempo, andare a dormire prima in inverno potrebbe aiutare ad assecondare la stagionalità.