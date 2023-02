X-Men: Patrick Stewart suggerisce un possibile incontro tra Xavier e Magneto

Patrick Stewart è impegnato a presentare l’ultima stagione di Star Trek: Picard, ma, durante un’intervista ha provato a suggerire un possibile ritrovo tra il suo Xavier ed il Magneto interpretato da Ian McKellen per gli X-Men.

Ecco le sue parole:

Non so dire se il futuro di Charles sia ancora in attesa di novità, però Ian mi ha parlato di un qualcosa a riguardo che avrebbe voluto fare anche lui (si riferisce al cameo in Doctor Strange 2 ndr). Non abbiamo ancora chiuso la nostra esperienza io e sir Ian. Abbiamo dei progetti.

Potremmo quindi rivedere insieme Charles Xavier e Magneto? Ricordiamo che Xavier è assente da Logan del 2017, ma ha fatto un’apparizione breve nel Marvel Cinematic Universe nell’ultimo capitolo sul Doctor Strange.

Quando si vociferava della sua presenza in Doctor Strange 2 l’interprete si era così espresso:

Il Professor X si comporterebbe in maniera molto cauta, e si ritroverebbe ad essere un po’ insicuro. E questo perché c’è qualcosa di potenzialmente pericoloso in quell’uomo Doctor Strange ndr), il che metterebbe Xavier in guardia. Nel trailer non ho riconosciuto la mia stessa voce- ha detto- Sembrava diversa. Non so dire se fossi influenzato all’epoca. Sono rimasto sorpreso da tutti i collegamenti che sono stati fatti, anche perché hanno visto solo le mie spalle ed il lobo del mio orecchio. Mi hanno fatto contento.