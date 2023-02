South Park: da oggi la 26esima stagione su Comedy Central

Da oggi, giovedì 16 febbraio alle 23.00, arriva in prima visione assoluta su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) la 26ª stagione di South Park, la mitica serie animata vincitrice di cinque Emmy e di un George Foster Peabody Award.

La scorsa estate, Comedy Central ha celebrato lo storico 25° anniversario della serie più longeva della TV con “South Park: The 25th Anniversary Concert”. Girato al Red Rocks Park and Amphitheatre, il concerto, con Trey Parker e Matt Stone, Primus e Ween, e che ha visto la speciale partecipazione della band RUSH, è stato presentato in prima visione assoluta in Italia il 31 ottobre 2022, esattamente venticinque anni dopo il debutto della serie su Comedy Central, ed è attualmente disponibile su Paramount+.

Le avventure di Kenny e i suoi amici continuano su Paramount+, con contenuti prodotti in esclusiva streaming tra cui “SOUTH PARK: THE STREAMING WARS PART 1 & 2”, “SOUTH PARK: POST COVID” e “SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID”. Inoltre, tutte le passate stagioni di South Park – compresa la stagione 26 che sarà disponibile dal 17 febbraio – sono visibili sul servizio streaming.

