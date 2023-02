Il fondatore di WallStreetBets ha fatto causa a Reddit

Reddit lo ha bannato per aver "tentato di monetizzare la sua community", lui accusa la piattaforma di avergli rubargli il subreddit. Il caso finirà in tribunale.

Mercoledì il fondatore di WallStreetBets, un arcinoto subreddit dedicato alla finanza, ha fatto causa a Reddit, con l’accusa di aver cercato di impedirgli di esercitare i suoi diritti su un marchio registrato.

WallStreetBets è una community incentrata sulla finanza e dedicata, ancora più specificatamente, alle scommesse più rischiose. La community è nota per glorificare i comportamenti più impulsivi e spregiudicati: ad esempio i post dove gli utenti raccontano di aver perso decine e in alcuni casi centinaia di migliaia di dollari sono sempre stati trai più popolari. WSB ha assunto una nuova popolarità alcuni anni fa, quando è scoppiato il fenomeno delle cosiddette meme stocks, azioni il cui valore è andato alle stelle non tanto per i fondamentali delle aziende ma perché erano diventate un tormentone all’interno di alcune community del web. Il caso GameStop è un esempio eloquente.

Jaime Rogozinski, questo il nome del fondatore, era stato bannato dalla sua stessa community nel 2020, dopo che, secondo Reddit, aveva cercato di monetizzare il subreddit, una pratica esplicitamente vietata dalle policy della piattaforma. Rogozinski aveva registrato il brand WallStreetBets grossomodo un mese prima di venire bannato.

Ora Rogozinski sostiene che, avendolo escluso dalla sua community, di fatto Reddit gli abbia impedito di esercitare i suoi diritti sul marchio WallStreetBets, violando le leggi statunitensi. «WallStreetBets è un marchio famoso in tutto il mondo che ha aiutato Reddit a raggiungere una valutazione di 10 miliardi di dollari verso la fine del 2021», si legge nella premessa alla causa presentata presso il tribunale federale di Oakland, in California.

Jaime Rogozinski probabilmente non sta esagerando: Reddit ha rapidamente triplicato il suo valore proprio nello stesso periodo in cui scoppiava il caso GameStop, un evento che ha attirato sia nuovi utenti che inserzionisti e che ha fatto sì che Reddit venisse citato nelle pagine di pressoché ogni quotidiano in tutto il mondo.

«Se costruisci qualcosa, loro verranno da te», si legge nella denuncia. Una citazione del film del 1989 Campo dei sogni, che viene poi riformulata così: «I sogni di Reddit sono stati un incubo per il signore Rogozinski, perché l’azienda insiste sul fatto che “Se lo costruisci, noi te lo porteremo via”».