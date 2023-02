Motori benzina e diesel: l’Europa ne vieta la vendita a partire dal 2035

Dal 2035, la vendita di veicoli a benzina e diesel nell’UE sarà vietata in seguito alla definitiva approvazione del provvedimento da parte del Parlamento europeo. I partiti di centrosinistra, liberali, verdi e una parte dei moderati del PPE hanno sostenuto questa decisione, mentre i popolari, tra cui Forza Italia, e la destra, tra cui Fratelli d’Italia e Lega, hanno votato contro.

A partire dal 2035, l’Europa ha deciso di vietare la vendita di automobili con motore a combustione interna e di stabilire nuovi standard di riduzione delle emissioni di CO2 per i mezzi pesanti, gli autobus urbani e gli autobus a lunga percorrenza. Ciò è stato fatto per ridurre le emissioni inquinanti del settore dei trasporti e promuovere la mobilità a zero emissioni entro il 2030, come parte del pacchetto “Fit for 55”. Ci sono alcune esenzioni per i produttori di piccoli volumi, i veicoli utilizzati per scopi specifici, i veicoli professionali e quelli adattati per l’utilizzo da parte dei mezzi di emergenza.

