Mini Cooper SE Convertible: annunciata l’edizione limitata in soli 999 esemplari

Mini ha presentato una versione cabrio della sua Cooper SE, la sua prima vettura completamente elettrica. È una vettura in edizione limitata e che si pone, in un certo senso, come un’edizione di mid-gen, in attesa che il marchio presenti la prima Cooper progettata fin da zero per essere una vettura ad emissioni zero.

Il produttore britannico Mini ha svelato il suo primo modello di cabriolet completamente elettrica, la Cooper SE Convertible.

La nuova cabriolet EV verrà prodotta in soli 999 esemplari presso lo stabilimento produttivo del marchio nei Paesi Bassi, accanto alla versione a motore a combustione interna, e sarà disponibile in due colori: Enigmatic Black e White Silver, mentre le maniglie delle porte, le placchette laterali e le cornici dei fari anteriori e posteriori sono rifinite in Resolute Bronze.

A sottolineare il fatto che ci troviamo davanti ad un’auto in edizione limitata ed esclusiva, la scritta 1/999 compare in prossimità delle portiere e su alcune placchette laterali. Inoltre l’auto è equipaggiata con cerchi in lega da 17″ dal design a due tonalità Electric Power Spoke realizzati al 100% in alluminio riciclato.

All’interno, la Mini Cooper SE Convertible dispone di sedili riscaldati, supporto regolabile per le cosce, un volante multifunzione sportivo rivestito in pelle Nappa e dettagli gialli che sottolineano il powertrain elettrico dell’auto, come l’interruttore di accensione/spegnimento.

Troviamo anche un display a testa alta, un sistema di infotainment connesso e il controllo della velocità di crociera adattativo con funzionalità Stop & Go per i tragitti noiosi e affollati.

La motivazione è fornita da un singolo motore elettrico anteriore da 135 kilowatt (184 cavalli). Con questo motore, la cabriolet può accelerare da 0-62 mph (0-100 km/h) in 7,1 secondi, mentre l’autonomia massima è stimata attorno alle 125 miglia (201 km) nel ciclo di test WLTP.