La rivoluzione sonora negli ospedali

La ricerca in questione si basa su studi precedenti che riguardano la progettazione sonora nei dispositivi medici, concentrandosi sulla forma del suono. I ricercatori hanno confrontato i segnali acustici standard del settore con i toni di allarme che salgono e scendono gradualmente, come le note musicali, e il modo in cui i diversi toni influiscono sul riconoscimento vocale.

“Cambiando semplicemente i suoni dei dispositivi medici, possiamo migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e persino salvare vite umane”, ha dichiarato Michael Schutz, coautore e professore di cognizione musicale e percussioni alla McMaster University (Canada)

Gli allarmi sonori svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza sanitaria perché allertano il personale più rapidamente degli avvisi vocali o visivi, consentendo al contempo di mantenere gli occhi concentrati su altri compiti. Schutz afferma che la maggior parte degli sforzi per ridurre l’inquinamento acustico negli ospedali si è concentrata sulla riduzione degli allarmi piuttosto che sulla modifica dei suoni. Secondo i dati diffusi dalla FDA, i problemi legati agli allarmi ospedalieri hanno contribuito a più di 500 decessi.

“Gli ambienti sanitari sono un’orribile cacofonia di suoni, siamo tempestati da allarmi uditivi che sono forti, fastidiosi, non informativi e spesso falsi o non azionabili”, afferma il dottor Joseph Schlesinger, coautore e professore di anestesiologia alla Vanderbilt University. ” Immaginate di essere un paziente che viene svegliato. Si può finire per sviluppare la privazione del sonno o il delirio da terapia intensiva, che può portare a un deterioramento cognitivo a lungo termine”. Rendere i suoni meno fastidiosi è una soluzione più semplice che riprogettare le procedure e i protocolli di gestione degli allarmi a livello industriale. È come suonare la stessa canzone con strumenti diversi. La melodia è comunque riconoscibile”, afferma Schutz. “Pensate alla vostra esperienza personale. Scegliamo di ascoltare musica e ci sottoponiamo volontariamente a migliaia di note ogni giorno; quindi, è possibile strutturare il suono in modo che non sia così fastidioso e che i messaggi arrivino comunque. Ci sono altri modi per far emergere un suono dallo sfondo, oltre a quello di renderlo forte e massimamente fastidioso. Cambiando semplicemente i suoni, possiamo creare allarmi che consentano una migliore comunicazione con il personale e riducano i tempi di recupero. Questo può persino salvare delle vite”.