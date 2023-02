Il cambiamento climatico potrebbe causare un esodo di massa del plancton

Gli oceani tropicali ospitano le popolazioni di plancton più diversificate della Terra, dove costituiscono la base delle catene alimentari marine. La moderna biodiversità del plancton nei tropici è uno sviluppo sorprendentemente recente ed è il risultato di 8 milioni di anni di raffreddamento globale, secondo uno studio guidato da ricercatori dell’Università del Texas di Austin. Questa scoperta solleva il timore che il rapido riscaldamento degli oceani possa costringere il plancton ad allontanarsi dai tropici, con ripercussioni negative sugli ecosistemi oceanici, compresi quelli di pesci importanti come il tonno e il pesce palla, e sulle comunità costiere che da essi dipendono. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature. Utilizzando microfossili per tracciare la storia di un gruppo di zooplancton chiamato Foraminifera, i ricercatori hanno scoperto che l’ultima volta che la Terra è stata così calda – poco prima che iniziasse il raffreddamento globale 8 milioni di anni fa – le popolazioni di plancton tropicale vivevano in acque distanti più di 2.000 miglia da quelle attuali. Il raffreddamento naturale degli ultimi 8 milioni di anni, che ha permesso al plancton di prosperare ai tropici, è stato invertito dai cambiamenti climatici dell’ultimo secolo. “La biosfera attuale della Terra si è evoluta per le ere glaciali”, ha dichiarato l’autore principale Adam Woodhouse, dell’Istituto di Geofisica dell’Università del Texas. “Passando improvvisamente a una Terra di 8 milioni di anni fa, non stiamo uccidendo solo alcune specie, ma stiamo cambiando l’intera chimica dell’atmosfera e degli oceani“.

Lo studio

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno analizzato un database di 500.000 microfossili – il più grande del suo genere – raccolto durante 55 anni di perforazioni scientifiche negli oceani. Ogni guscio fossile dice dove e quando il plancton ha vissuto, quanto era profondo il suo habitat e le condizioni dell’oceano circostante. Gli scienziati hanno raggruppato le informazioni e le hanno analizzate insieme a una registrazione geologica dei cambiamenti climatici del passato. Hanno scoperto che, con l’inizio del raffreddamento globale 8 milioni di anni fa, le specie di plancton sono state spinte verso l’equatore. Nell’era moderna, le popolazioni di plancton più diverse si sono spostate ai tropici, mentre i poli di oggi sono diventati troppo rigidi per tutte le specie, tranne una manciata di specie specializzate. Con le temperature globali e l’anidride carbonica atmosferica che si stanno avvicinando a quelle di 8 milioni di anni fa, i risultati suggeriscono che le specie di plancton potrebbero evacuare l’equatore e dirigersi verso i poli, hanno detto i ricercatori. Altri studi sul plancton moderno hanno già documentato segni di questo fenomeno. I ricercatori temono che la perdita di diversità nelle popolazioni di plancton possa innescare una cascata di estinzioni come quelle osservate nelle foreste pluviali dopo il disboscamento e gli incendi. “La cosa importante ora è determinare come l’effetto del cambiamento climatico su queste specie si propagherà a cascata attraverso le reti alimentari”, ha dichiarato Anshuman Swain, scienziato dell’Università di Harvard, che ha guidato la ricerca.

La network analysis

Nell’analizzare i dati, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica nota per lo studio delle strutture sociali: l’analisi delle reti (network analysis). Sviluppata per la prima volta per esplorare le interazioni sociali e le amicizie in sociologia, l’analisi delle reti è sempre più utilizzata in ecologia e nelle scienze ambientali e potrebbe aiutare ad agire per mitigare gli effetti peggiori del cambiamento climatico, rivelando le connessioni tra l’evoluzione del plancton, gli habitat e i cambiamenti climatici nel lungo termine. Il tempo per agire, tuttavia, potrebbe essere ormai agli sgoccioli, ha dichiarato Tracy Aze, professore associato di micropaleontologia marina presso l’Università di Leeds, che ha contribuito a sviluppare il database del plancton ma non è stato coinvolto nello studio attuale. Secondo Aze, il riscaldamento senza precedenti di oggi significa che il mondo sta operando su scale temporali imprevedibili. “Il fatto che abbiamo già iniziato a vedere una differenza apprezzabile nella diversità di molti gruppi marini, come i pesci e il plancton, significa che potremmo essere più vicini a certi punti di svolta della temperatura di quanto pensassimo”, ha detto.