Fast X: il trailer ha ottenuto quasi 300 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni

Nei giorni scorsi è stato diffuso il trailer di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious che segnerà anche l’avvicinamento alla fine del franchise. Secondo quanto riferito da Variety il filmato ha ottenuto quasi 300 milioni di visualizzazioni complessive durante i primi tre giorni online.

La cifra esatta corrisponde a 295 milioni di visualizzazioni per il trailer di Fast X. Il 9 febbraio la Universal ha organizzato un giorno di eventi di lancio per il filmato. Il tutto è avvenuto a Los Angeles, con presenti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges e Sung Kang, assieme al regista Louis Leterrier.

Il regista, Louis Letterier, ha dichiarato:

Una guerra è in corso. Sta per arrivare alla fine, e sarà una gara all’ultimo sangue. Ci saranno perdite tremende. Si dovranno prendere posizioni. Si comporranno alleanze. I buoni diventeranno cattivi, i cattivi, buoni.

E poi ha aggiunto:

Sono più terra-terra, di altri registi, e quindi ho riportato la serie coi piedi per terra. Abbiamo avuto veri stunt, potenziati dagli effetti visivi. Abbiamo girato a Los Angeles, Londra, Rio, in Portogallo, abbiamo fatto esplodere degli Hummer che volavano per Roma. Ci saranno scene iconiche. Vedrete. Fintanto che Dom Toretto è al volante, non c’è nulla che non possa fare.