Ant-Man and The Wasp: Quantumania da oggi al cinema

15—Feb—2023 / 8:56 AM

Da oggi, 15 febbraio, arriva nelle sale cinematografiche il nuovo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, intitolato Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla quinta fase dell’MCU.

Ecco il trailer del film.

Il lungometraggio ha ottenuto già i consensi della critica americana, che lo ha definito lo Star Wars della Marvel. Vedremo se il pubblico sarà della stessa idea.

I Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

