Aeroporto di Doncaster Sheffield: spazio aereo da salvare

A novembre, l’aeroporto di Doncaster Sheffield è stato chiuso poiché i proprietari, Peel Group, hanno dichiarato che non potevano più supportarlo finanziariamente. L’autorità per l’aviazione civile ha declassato lo spazio aereo al livello più basso possibile, ma tre camere di commercio hanno chiesto che lo spazio non venisse riallocato per proteggere il sito e permettere la sua riapertura da parte di un futuro acquirente. I CEO dei gruppi Doncaster, Sheffield e Barnsley & Rotherham hanno scritto al segretario di Stato per i trasporti per preservare lo stato attuale del sito.

La CAA ha dichiarato che lo spazio aereo gestito sarà declassato a meno che un altro fornitore di controllo del traffico aereo non si presenti entro venerdì. Se non venisse trovato nessun provider, lo spazio aereo verrebbe declassato completamente il 18 maggio. La lettera è stata firmata da diverse organizzazioni, tra cui il Manufacturing Forum, la Sheffield Property Association, la Federation of Small Businesses e il Private Sector Board Local Enterprise Partnership, che rappresentano più di 17.000 imprese e 2,4 milioni di lavoratori. Oltretutto, anche il sindaco di Doncaster Ros Jones ha chiesto a gran voce ai cittadini e agli imprenditori di proteggere lo stato dello spazio aereo del sito.