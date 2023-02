Twitter: il feed è invaso da tweet di Elon Musk, il CEO ci ride su (gli utenti molto meno)

La sezione 'Per te' di Twitter ha un problema: i tweet e perfino le risposte di Elon Musk hanno invaso il newsfeed degli utenti (che non ne possono già più).

La sezione ‘Per te’ di Twitter ha un problema: Elon Musk. I tweet e perfino le risposte del CEO del social network hanno invaso il newsfeed degli utenti, rubando spazio a tutti gli altri contenuti. Una figuraccia notevole, considerato che giusto la settimana scorsa The Platformer aveva accusato Elon Musk di essere ossessionato dalle performance dei suoi post, al punto da aver licenziato su due piedi un ingegnere che aveva tentato di ridimensionare il problema.

Diversi utenti hanno notato che il feed basato sulle raccomandazioni “Per te” da qualche ora mostra un numero eccessivo di tweet e risposte di Elon Musk. I contenuti vengono mostrati a tutti gli utenti, a prescindere che seguano o meno il miliardario.

Lo stesso Elon Musk ci ha scherzato su, pubblicando un meme che ironizza sul problema. A quanto pare gli sviluppatori di Twitter stanno già lavorando ad una soluzione. Diversi utenti segnalano che il numero di raccomandazioni dei tweet di Musk sembra già essere in diminuzione.

Le cause dietro a questo grottesco incidente sono ancora ignote. Il sospetto è che Musk abbia istruito gli sviluppatori per dare un boost artificiale a tutti i suoi contenuti e che questi abbiano eseguito alla lettera gli ordini (forse calcando la mano di proposito, per sabotare il loro capo).