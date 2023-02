The Flash: James Gunn conferma che Muschietti tornerà alla regia in un film DC

James Gunn, in questo momento, è molto impegnato sia nella promozione del suo prossimo (e ultimo?) film Marvel, Guardiani della Galassia Vol.3, che su quello DC, tra la preparazione del nuovo corso che sta tracciando insieme a Peter Safran e i film ancora in uscita quest’anno lascito della “vecchia gestione”. Tra questi, The Flash, chiaccheratissimo anche per via del suo controverso protagonista, Ezra Miller, verso il quale è in corso un’istanza di boicottaggio da parte di una frangia di spettatori che lo ritiene indegno di essere l’interprete principale di un blockbuster.Il trailer tuttavia, ha visto perlopiù critiche e reazioni positive sia da parte dei fan che della stampa, con Muschietti piuttosto ben visto nell’aver saputo a quanto pare gestire una situazione per niente facile su un film già complesso di suo, senza contare i rimaneggiamenti dovuti alla complicata situazione del franchise DC.

okay. — James Gunn (@JamesGunn) February 13, 2023

Un fan, sotto a un post di Gunn relativo ai Guardiani, ha avanzato la richiesta di mantenere Muschietti come regista nell’universo DC: richiesta a cui Gunn ha risposto semplicemente con un “okay”. Nessuna specifica su eventuali implicazioni future, ma sicuramente un’affermazione effettiva della volontà di tenere il cineasta nella scuderia. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi presentiamo anche i character poster italiani della pellicola – dedicati ai personaggi di Flash, Batman e Kara – e la sinossi ufficiale.

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

Fanno parte del cast di “The Flash” anche l’astro nascente Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “L’evocazione – The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite”, “Y tu mamá también – Anche tua madre”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “L’uomo d’acciaio”) e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming”, “Batman”).

“The Flash” è prodotto da Barbara Muschietti (i film “IT”, “La Madre”) e Michael Disco (“Rampage – Furia Animale”, “San Andreas”). La sceneggiatura è di Christina Hodson (“Birds of Prey”, “Bumblebee”), con una screen story di John Francis Daley e Jonathan Goldstein (“Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”, “Spider-Man: Homecoming”) e Joby Harold (“Transformers: Il risveglio”, “Army of the Dead”), basato sui personaggi dell’Universo DC.

