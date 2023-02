Spider-Man 4: Kevin Feige parla del nuovo film con Tom Holland

Kevin Feige ha parlato di Spider-Man 4, dichiarando che il lungometraggio con Tom Holland è in lavorazione.

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha appena confermato i piani di produzione della Casa delle Idee con Tom Holland per Spider-Man 4. L’interprete che ha già lavorato alla trilogia di Spider-Man dell’MCU ritornerà nel prossimo film, che è già in produzione.

Ecco cosa ha dichiarato Kevin Feige:

Tutto quello che posso dire è che abbiamo la storia, ci sono delle grandi idee ed i nostri sceneggiatori si stanno mettendo a lavorare.

Su Spider-Man 4 si è espresso anche Tom Rothman, CEO di Sony Pictures, che ha detto sulle possibilità di realizzare il lungometraggio:

Potete scommetterci. Per quando potete aspettarvelo, non saprei dirvi. Non si serve il vino prima che sia il suo tempo.

Ricordiamo che sullo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe sono stati prodotti tre lungometraggi, l’ultimo dei quali è Spider-Man: No Way Home, uscito nel 2021, e che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Andrew Garfield ha dichiarato qualche tempo fa che lui e gli altri due Spider-Man presenti in No Way Home, Tom Holland e Tobey Maguire, hanno formato una vera e propria fratellanza. Ecco le sue parole: