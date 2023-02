J.K. Rowling dice di non essere stata capita sulle donne transgender

J.K. Rowling è tornata a parlare della questione che riguarda le sue parole sulle donne transgender, ed ha dichiarato di non essere stata compresa. L’autrice di Harry Potter si è espressa attraverso un podcast, il The Witch Trials of J.K. Rowling.

Ecco le sue parole:

Non ho mai cercato di mettere a disagio nessuno, e non mi sentivo a disagio all’idea di scendere dal mio piedistallo. Le persone mi hanno detto che ho rovinato la mia eredità e ciò che rappresento, ma sono tata completamente equivocata.

Il podcast The Witch Trials of J.K. Rowling uscirà il 21 febbraio per Spotify, Apple Podcasts ed altre piattaforme. Anni fa la Roling aveva dichiarato che le donne transgender non potevano considerarsi donne a tutti gli effetti, e per questo anche i protagonisti dei film e la stessa fanbase si èschierata contro l’autrice.

Ma la Warner Bros. ha dichiarato di voler continuare a collaborare con J.K. Rowling.