Hogwarts Legacy: nuova patch migliorativa in arrivo su PC e Xbox

Hogwarts Legacy sta per ricevere una patch migliorativa che punta a risolvere bug e migliorare le performance. L’aggiornamento arriverà nelle prossime ore su PC e Xbox mentre sarà disponibile nei prossimi giorni su PS5, a causa di un rinvio su quest’ultima versione.

Xbox Series X & PC Hogwarts Legacy players, expect a patch today to fix bugs & performance.

Unfortunately, the PS5 patch needs to be pushed by a few days. This includes the fix for the "Collector's Edition" Trophy. We're targeting later this week. Thanks for your patience!

— Chandler Wood (@FinchStrife) February 14, 2023