Deadpool 3: Kevin Feige conferma che sarà vietato ai minori

Kevin Feige ha dato la conferma su un particolare molto importante per la produzione di Deadpool 3: il lungometraggio dei Marvel Studios sarà R-Rated, ovvero vietato ai minori. Si tratta del primo film dell’MCU che avrà questo target.

Ecco le parole di Kevin Feige:

Posso dire che è tutto fantastico, considerando che avremo con noi anche Hugh Jackman. Si tratta del primo film R-Rated che produciamo. Avere Hugh Jackman con noi è grandioso, per me è come tornare indietro a quando è iniziato tutto. Ricordo che ero seduto dietro la telecamera per seguire la sua prima audizione. Era volato da Toronto per fare questa lettura con Anna Paquin. E quello che è successo in questi 23 anni è incredibile. Per me è la chiusura di un cerchio.