Blade: il film Marvel inizierà le riprese a maggio

Il lungometraggio dei Marvel Studios, Blade, ha subito diversi ritardi, ma sembra che finalmente la produzione sia pronta a iniziare con i lavori nei prossimi mesi. Lo ha dichiarato lo stesso Kevin Feige, che ha fatto intendere come il periodo di maggio potrebbe essere quello propizio.

Ecco le sue parole:

Le cose stanno andando per il verso giusto, il nostro regista Yann Demange è ad Atlanta in questo momento per concentrarsi sui lavori per Blade. Le riprese dovrebbero iniziare entro le prossime dieci settimane.