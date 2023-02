The Flash: i character poster del film mostrano Ezra Miller, Michael Keaton e Sasha Calle

Ezra Miller, Michael Keaton e Sasha Calle sono i protagonisti dei character poster di The Flash, il lungometragigo dei DC Studios di cui nella scorsa nottata è stato diffuso il trailer ufficiale durante il Super Bowl. Vediamo nelle immagini il velocista scarlatto, Batman e Supergirl.

Ecco i character poster.

Il trailer ha mostrato il Batman di Michael Keaton in azione, oltre al Generale Zod di Michael Shannon, il Bruce Wayne di Ben Affleck, e tanto altro ancora. Nel lungometraggio ci saranno anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

C’è molta attesa attorno a questo lungometraggio DC, considerando che all’interno della Warner Bros. è stato giudicato come quello che ha ottenuto i giudizi interni più alti dai tempi de Il Cavaliere Oscuro. James Gunn ha detto su The Flash:

Posso dire una cosa? The Flash è f***mente grandioso. Per me è uno dei migliori film di supereroi che abbia mai visto. Il regista Andy Muschietti ha fatto un grande lavoro.