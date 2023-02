SpaceX: 49 satelliti in orbita, tra questi Starlink e Ion

13—Feb—2023 / 8:19 AM

Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato 49 nuovi satelliti Starlink e il veicolo spaziale Ion di D-Orbit, nota azienda italiana, dalla base di Vandenberg, in California. Si tratta del settimo lancio di SpaceX da inizio anno.

I 49 Starlink useranno i loro propulsori per arrivare all’orbita di SpaceX, mentre D-Orbit abbasserà la quota per svolgere ricerche più vicine all’atmosfera terrestre. Il veicolo italiano porterà con sé anche un particolare computer di bordo progettato da studenti ricercatori della Scuola Politecnica Federale di Losanna.

ION è un “rimorchiatore” spaziale che trasporta piccoli satelliti all’interno, per poi rilasciarli in orbite specifiche. Altri due rimorchiatori hanno partecipato a Transporter-6, che è la missione numero 6 del programma Rideshare targato SpaceX. Con questo lancio, il numero di ION lanciati nello spazio sale a 9, il primo è stato lanciato a settembre 2020. D-Orbit ha trasportato 73 satelliti durante le sue missioni precedenti e ha ospitato anche 26 carichi diversi grazie agli ION.

Il lancio firmato Musk porta il numero di satelliti ION dell’azienda italiana lanciati in orbita quest’anno a tre. SpaceX ha anche eguagliato il record di sette lanci in un solo mese, stabilito a dicembre 2022. La società di Elon sta dunque dimostrando un cambiamento radicale e al contempo veloce per raggiungere l’obiettivo di 100 lanci entro la fine dell’anno.