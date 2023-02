Margrit: è morta la scimmia in cattività più vecchia al mondo

Margrit, considerata la scimmia in cattività più vecchia al mondo, è morta di recente in un famoso zoo di Francoforte, dove aveva vissuto per più di sessant’anni. Era originaria del Congo, dove era nata circa settanta anni fa e a soli dieci anni era stata trasferita nello zoo tedesco da quello di Kinshasa. Cristina Geiger, direttore dello zoo, ha descritto Margrit come una scimmia con una personalità forte, amichevole, cooperativa e un po’ maliziosa. La sua morte ha rattristato il team che l’ha curata e accudita per tanti anni e lascia un grandissimo vuoto nello zoo. Margrit è morta in pochi minuti sotto la supervisione del team di assistenza, con la scimmia più giovane Hannah seduta proprio accanto a lei.

Margrit, femmina di bonobo, è stata considerata come la scimmia in cattività più anziana del mondo. Nata libera, è stata catturata da giovane e trasferita allo zoo di Francoforte, dove ha vissuto per ben sessant’anni. Nonostante la sua vita in cattività sia stata utile per la scienza, Margrit ha preso parte a uno studio comportamentale e ha permesso l’allevamento di questa specie, anche se, probabilmente, avrebbe preferito continuare a vivere liberamente nella sua foresta piuttosto che diventare un oggetto di studio in un ambiente sconosciuto con odori, sapori e suoni completamente estranei a quelli a cui era abituata.