Grano Rosso Sangue: il trailer del reboot tratto da Stephen King

Online è stato diffuso il trailer di Grano Rosso Sangue, il film reboot tratto dal racconto di Stephen King. Il lungoemtraggio arriverà nelle sale cinematografiche americane il 3 marzo, per poi essere distribuito in digitale il 21 dello stesso mese.

Ecco il trailer.

La sinossi racconta di una dodicenne psicopatica che in una piccola città del Nebraska recluta tutti i bambini per scatenare una furia omicida, uccidendo gli adulti che si oppongono a lei. A tutto ciò si ribellerà una giovane liceale che vuole solo sopravvivere a questa carneficina.

Il regista del reboot di Grano rosso sangue è Kurt Wimmer, già autore del film fantascientifico Equilibrium. Nel cast troviamo come protagonisti Elena Kampouris (Before I Fall), Kate Moyer (Station Eleven), Callan Mulvey (The Gray Man), e Bruce Spence (The Road Warrior).

Il reboot di Grano rosso sangue arriva dopo il primo film, intitolato in originale Children of the Corn, uscito nel 1984, diversi sequel ed un remake uscito nel 2018. La maggior parte di questi film sono usciti direttamente in versione Home Video, ed anche questo reboot potrebbe avere la stessa sorte.

Grano rosso sangue è tratto da un racconto di Stephen King intitolato I figli del grano, incluso nella raccolta di racconti A Volte Ritornano, pubblicata nel 1977. Al centro della storia c’è una coppia di neo-sposi che si ritrovano in un paesino sperduto del Nebraska a dover fare i conti con una comunità ed il culto per un inquietante dio pagano.