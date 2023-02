Ant-Man and the Wasp: Quantumania e “La Fisica Che Ci Piace” al Marvel Avengers Campus

Al Marvel Avengers Campus di Parigi, Vincenzo “La Fisica Che Ci Piace” Schettini spiega il Regno Quantico di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

In occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dal 15 febbraio nelle sale italiane, il fisico e prof influencer Vincenzo Schettini, conosciuto online sotto lo pseudonimo de La Fisica Che Ci Piace, si è recato al Marvel Avengers Campus di Disneyland Paris, al ristorante Pym Kitchen, per spiegare alcuni fenomeni della fisica quantistica che caratterizzano il vasto subatomico Regno Quantico: l’Effetto Tunnel, il Multiverso Quantistico e l’Entanglement.

Al Marvel Avengers Campus, la nuova area tematica di Disneyland Paris dedicata all’universo Marvel, gli Ospiti hanno la possibilità di entrare in azione a fianco dei Super Eroi Marvel per vivere epiche avventure. Tra le tante esperienze offerte, possono condividere un incontro eroico con Ant-Man e Wasp oltre a mangiare al Pym Kitchen, dove le tecnologie Pym utilizzano le “Particelle Pym” per ingrandire e rimpicciolire piatti e prelibatezze da condividere sotto forma di buffet. Per celebrare l’uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, altre sorprese attendono gli Ospiti di Disneyland Paris al Marvel Avengers Campus e al Disney Hotel New York – The Art of Marvel.

Vincenzo Schettini è un fisico, un musicista, uno scrittore, ma è soprattutto un prof influencer. Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto che ha la musica sul palcoscenico: da anni dirige un affermato gruppo gospel chiamato «Wanted Chorus» e insegna fisica nelle scuole superiori, divulgandola contemporaneamente online sotto lo pseudonimo de La Fisica Che Ci Piace. Sui suoi canali social, dove è seguito complessivamente da due milioni di followers, rende la sua materia accessibile a tutti insaporendo le lezioni con un tocco puramente personale. Da anni cura la parte social di un prestigioso programma di formazione dei docenti italiani al Cern di Ginevra. Ha pubblicato nel 2022 il suo primo libro, “La fisica che ci piace”, edito da Mondadori Electa, che nello stesso anno ha raggiunto la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

