Il festival di Sanremo è arrivato agli scoccioli. La finale è ad un passo ma abbiamo avuto modo di ascoltare tutte le canzoni più e più volte, leggere attentamente i testi ed associare per ogni brano un film o una serie tv perfetta. Se avete apprezzato particolarmente alcuni brani del festival, il loro messaggio o il loro sound, ecco il film o la serie tv da guardare per restare nel mood.

Come immaginare all’interno del pezzo non troverete l’associazione spiegata ed analizzata di tutte le 28 canzoni ma per le restanti sfidiamo voi a trovare un film o una serie idonei.

Anna Oxa con Sali (Canto dell’anima) – Mangia, prega, ama.

Questa per la Oxa è la quindicesima partecipazione al festival della canzone italiana. Il brano brano di quest’anno, Sali (Canto dell’anima), è stato da Francesco Bianconi e da Kaballà ed è un canto di rinascita ed un inno alla libertà. Non poteva che ricordarmi subito il film di Julia Roberts Mangia, prega, ama.

Liz Gilbert ha tutto ciò che una donna moderna può sognare, un marito, una casa e una carriera di successo, ma come tante altre donne è insoddisfatta, confusa e alla ricerca di cosa effettivamente desidera dalla vita. Appena divorziata, trovandosi ad un bivio, Liz decide di allontanarsi dal suo mondo rischiando tutto. Intraprende un viaggio intorno al mondo per tagliare con il passato e ritrovare se stessa. In Italia riscopre il piacere di mangiare, in India arricchisce la sua spiritualità e, inaspettatamente, a Bali ritrova il suo equilibrio interiore grazie al vero amore. Tratto dal romanzo bestseller di Elizabeth Gilbert, Mangia Prega Ama è la prova di come non esista un solo modo di amare la vita e girare il mondo.

Ariete con Mare di guai – Mare Fuori

Impossibile non associare la canzone di Ariete alla serie Rai del momento Mare Fuori.

L’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine.

Quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova e soddisfare i propri desideri, senza paura, o senza mostrare di averla.

L’Istituto Minorile è a picco sul mare e ospita settanta detenuti: 50 maschi e 20 femmine. Quando entrano i ragazzi hanno sempre meno di 18 anni. La serie racconta le loro storie.

L’Istituto di detenzione minorile è un’interruzione di tempo e spazio per i ragazzi che nel pieno della loro giovinezza si sono rivelati pericolosi per la società in cui vivono. Qui dentro, nel vuoto provocato dallo sradicamento dal loro ambiente familiare e sociale hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vorranno essere. Il primo passo da fare per compiere questo percorso è conoscere la famiglia da cui provengono e capire quella verso la quale tendono.

Articolo 31 con Un bel viaggio – Uncharted

Il ritorno degli Articolo 31 è davvero il coronamento di un bellissimo viaggio, un percorso ricco di crescita, misteri e non detti proprio come in Uncharted.

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Colapesce Dimartino con Splash – Avatar 2

Ora quando sento parlare di acqua mi viene in mente un unico film Avatar La via dell’acqua, l’ultimo capolavoro di James Cameron, quindi non potevo non associarlo alla canzone spensierata e ritmata di Colapesce Dimartino.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, racconta la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue e di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Coma Cose con L’addio – Io prima di te

Una canzone struggente su un amore finito tristemente, ho pensato subito a Io prima di te.

Io prima di te è un film del 2016 di genere romance con una forte matrice drama, diretto da Thea Sharrock, con Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer, Charles Dance, Brendan Coyle, Jenna Coleman. Se volete piangere ecco il film giusto.

La ventiseienne Louisa si barcamena tra un impiego e l’altro per sostenere economicamente la sua famiglia. Un giorno la ragazza si trova alle prese con una nuova sfida, dovendo fare da assistente al ricco Will, un banchiere la cui esistenza è andata in frantumi dopo un incidente che lo ha costretto a vivere su una sedia a rotelle. Louisa sarà determinante per far scoprire a Will come il suo futuro possa ancora essere ricco di soddisfazioni e felicità.

Elodie con Due – BLUE VALENTINE

La triste ballad di Elodie mi ha subito ricordato Blue Valentine, film drammatico scritto e diretto da Derek Cianfrance, racconta la particolare storia d’amore di Dean (Ryan Gosling) e Cindy (Michelle Williams). Lui ha lasciato gli studi molto presto e ha deciso di fare il traslocatore per una compagnia di Brooklyn; lei, invece, studia per diventare medico e abita ancora a casa dei suoi genitori, occupandosi anche di sua nonna. È proprio nell’ospizio dove l’anziana è ricoverata in Pennsylvania che i due si conoscono. Tra loro nasce subito una forte attrazione che li porta a frequentarsi e a cominciare una relazione.

Qualche tempo dopo la ragazza confida a Dean di aspettare un bambino, ma di non essere sicura che il padre sia lui. Il figlio potrebbe essere del suo ex, Bobby (Mike Vogel), un tipo violento con il quale non era stata particolarmente attenta. Se in un primo momento Cindy decide di abortire, alla fine sceglie di portare avanti la gravidanza. Dean è talmente innamorato di lei che vuole sposarla comunque, anche se il bimbo che porta in grembo potrebbe non avere il suo stesso dna. Le cose si complicano quando Bobby scopre della loro relazione e, in un impeto di rabbia, picchia ferocemente Dean…

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato – The Father

Grignani torna all’Ariston dopo otto anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, il suo brano è molto intimo e dedicato al padre. Non potevo che associalo a The Father di Florian Zeller con Anthony Hopkins e Olivia Colman.

Anthony è un uomo ormai anziano affetto dal morbo di Alzheimer, patologia che gli sta facendo perdere la ragione e ogni ricordo. Nonostante ciò, l’uomo continua a rifiutare ogni cura da parte di medici e familiari, creando dolore e sofferenza soprattutto a questi ultimi, che ormai si rassegnano alla triste realtà di un padre che, anche se non ancora deceduto, lo è già mentalmente.

Gianmaria con Mostro – X Men

Il giovane Ganmaria porta a Sanremo una canzone sullo sfondamento delle apparenze e il superamento delle barriere concettuali, quale migliore film di X-Men.

Gli X-Men, che rappresentano uno stadio successivo dell’evoluzione umana, sono supereroi mutanti, caratterizzati cioè da una particolare mutazione genetica che conferisce un potere sovrumano che essi hanno posto al servizio dell’umanità. Ma gli uomini temono ciò che non possono comprendere e gli X-Men dovranno presto fare i conti con l’intolleranza, il pregiudizio e il rifiuto della razza umana per la quale lottano.

Giorgia con Parole dette male – Storia di un matrimonio

Giorgia, super attesa, ritorna a Sanremo ed ufficialmente in gara, non come ospite, con una canzone che esalta la sua straordinaria vocalità, Parole dette male. Il pezzo è dedicato ad un amore finito, purtroppo male.ho pensato subito al drammatico, triste e struggente film di Noah Baumbach.

Charlie, regista di teatro, e Nicole, sua moglie e prima attrice, si stanno separando. Lui lavora a New York, lei si è trasferita a Los Angeles per lavorare in televisione, insieme hanno un figlio. Nicole vuole un’altra vita e chiede il divorzio, affidandosi ad un abile avvocato. Charlie deve quindi lottare a sua volta, per continuare a vivere nella sua città senza perdere la custodia condivisa del bambino.

Improvvisamente i due amanti non si riconoscono più, sono travestiti da versioni mostruose e grottesche di loro stessi, come ci suggeriscono i costumi di Halloween, e in questo spettacolo domestico Charlie rischia di avere la peggio e di diventare davvero l’uomo invisibile.

Lazza con Cenere – Joy

Lazza è il re degli stream e per la prima volta calca il palco di Sanremo. La canzone Cenere, parla do rinascita, rivincita penale e sapersi inventare di nuovo. Il giusto film da associare al nuovo brano di Lazza è Joy di David O. Russell e con protagonista Jennifer Lawrence.

Joy è una giovane madre di famiglia, con figli e un ex-marito che vive nel seminterrato della sua stessa casa. Con lei vivono sua madre e sua nonna, ma per sostenere economicamente l’intera famiglia, Joy rinuncia al suo sogno di hostess in volo. Dunque decide di buttarsi a capofitto su un progetto che rientra nella sua seconda passione, le invenzioni tecnologiche: un lavapavimenti che permetterà alle casalinghe di fare pulizie in piena sicurezza. Riuscirà a trarre guadagno e soddisfazione da questa creazione?

LDA con Se poi domani – La La Land

Luca D’Alessio, è il figlio del più noto Gidi e debutta a Sanremo con un brano che parla d’un amore finito ma tanto desiderato. Come non pensare subito al dolcissimo capolavoro di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone.

Mia è una gentile e dolce cameriera, aspirante attrice di Hollywood, ma con un’infinità di provini andati male sulle spalle. Una sera, in compania delle sue amiche, decide di entrare in un locale di musica jazz dove suona l’affascinante Sebastian. I due si incontreranno e parlando capiranno di avere molti interessi in comune: sarà proprio questo che farà scattare la scintilla. Una storia di alti e bassi, la loro, che dovrà fare i conti con la lontananza scaturita dai vari impegni di entrambi.

Leo Gassman con Terzo cuore – Revolutionary Road

Il figlio di Alessandro Gassman ha nel sangue l’arte e lo ha già dimostrato più volte anche all’Ariston. Torna sul palco di Sanremo con Terzo cuore, canzone scritta assieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Si tratta di una ballad dedicata ad una storia finita. I film a cui potevo associare il pezzo di Gassman sono tanti ma ho pensato fin da subito alla potenza di Revolutionary Road di Sam Mendes con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Revolutionary Hill, 1955. Frank e April Wheeler sono una giovane coppia middle class che coltiva noia e anticonformismo in un sobborgo benestante (e benpensante) di New York. April partecipa con modesti risultati alle recite della filodrammatica locale e Frank indugia in un lavoro ordinario in attesa di “trovare la sua strada” e il suo essere straordinario. Belli e colti, intelligenti e sofisticati, i Wheeler sono ammirati dai più ovvi vicini di casa e da un’inopportuna agente immobiliare. Nel privato, invece, la coppia prova a resistere all’amore finito e ai silenzi infiniti, alle notti bianche e ai bicchieri pieni. Frank inizia una squallida liaison impiegatizia, April si inventa una vita a Parigi, dove vorrebbe trasferire la sua famiglia e la sua inquietudine. L’idea romantica della fuga riaccende la passione nel talamo e la fiducia nel futuro ma la “rivoluzione” cova sulla Revolutionary road.

Levante con Vivo – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Levante a Sanremo sfoggia un nuovo look biondo acceso e una nuova canzone davvero molto ritmata, Vivo. Il brano della centante parla di voglia di vivere ed è legato alla situazione in cui si trova una donna post-parto. I film legati alle gravidanze sono tanti, io ho scelto Che cosa aspettarsi quando si aspetta di Kirk Jones con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Brooklyn Decker e Matthew Morrison.

Entusiasti di metter su famiglia, Jules, esperta di fitness in un famoso programma televisivo, ed il suo compagno Evan, ballerino di successo, devono riuscire a conciliare le loro brillanti carriere con le problematiche della gravidanza. Wendy, titolare di una boutique, è costretta a rivedere le sue idee sulla maternità e tenere a bada i suoi ormoni impazziti per la gravidanza, mentre suo marito Gary è in piena lotta e competizione con suo padre, anche lui in attesa di due gemelli dalla giovane moglie Skyler. La fotografa Holly e suo marito Alex sono invece alle prese con il desiderio dell’adozione di un bambino, anche se lui non sembra esserne pienamente convinto: per questo frequenta un gruppo di supporto per neo-papà dove viene adeguatamente istruito. Rosi e Marco, chef di food trucks rivali, hanno un dilemma: Cosa fare quando un figlio arriva prima del primo appuntamento?

Marco Mengoni con Due vite: The Time Traveler’s Wife

Il brano che tutti danno per vincitore certo è quello d Marco Mengoni, Due vite. La canzone di Mengoni è davvero fantastica, il suono, le parole e la melodia urlano vittoria. Già dal titolo potete comprendere perché ho scelto di associare il brano di Mengoni alla serie HBO con protagonisti Rose Leslie e Theo James.

Sin dall’età di 6 anni ha avuto un amico immaginario: una figura gentile e divertente di nome Henry, a volte giovane a volte meno, che compariva nel bosco dietro casa sua e le raccontava storie sul futuro. Crescendo, Clare inizia a realizzare questo amico in realtà non è affatto immaginario, ma è un viaggiatore nel tempo, preveniente dal futuro.

Non si tratta, però, di un futuro qualsiasi, ma del futuro di Clare stessa. Un giorno, infatti, i due si sarebbero incontrati. In quell’occasione, Henry è convinto di non averla mai vista, mentre la giovane sostiene di conoscerlo da tutta una vita.

Mr. Rain con Supereroi – The Avengers

Il tesoro brano di Mr. Rain ha scaldato tutti i nostri cuori, impossibile negarlo. Forse sarà per la presenza dei bambini sul palco o per il ritmo dolce simile a quello di una ninna nanna ma la canzone è piaciuta praticamente a tutti. Il tema principale del testo del cantate sono i superiori, la forza del gruppo. Ovviamente il film che ho associato al brano è The Avengers di Joss Whedon, con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Jeremy Renner.

I supereroi più famosi si riuniscono in una squadra di personaggi Marvel leggendari come Iron Man, l’incredibile Hulk, Thor, Captain America, Occhio di Falco e Vedova Nera. Quando la comparsa di un nemico inatteso minaccia la tranquillità e la sicurezza del mondo, Nick Fury, direttore dell’agenzia internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come S.H.I.E.L.D., si trova ad aver bisogno di una squadra che salvi il pianeta dall’orlo del disastro. Inizia così, da un capo all’altro della terra, un audace lavoro di reclutamento. Dopo aver riunito la squadra, Nick Fury e il suo fidato assistente, l’Agente Coulson, dovranno convincere i supereroi a convivere e lavorare insieme, utilizzando i loro incredibili poteri contro il pericoloso Loki che è riuscito ad accedere al Tesseract e ai suoi poteri illimitati.

Ora lascio lo spazio a voi per le canzoni mancanti. Quali film o serie tv assoceresti ai seguenti brani?

Colla zio con Non mi va

I cugini di campagna con Lettera 22:

Madame con Il bene nel male

Mara Sattei con Duemilaminuti

Modà con Lasciami:

Olly con Polvere:

Paola & Chiara con Furore – furore

Rosa Chemical con Made in Italy

Sethu con Cause perse

Shari con Egoista

Tananai con Tango

Ultimo con Alba

Will con Stupido