Gli estratti di due piante selvatiche inibiscono il virus COVID-19

Due comuni piante selvatiche contengono estratti che inibiscono la capacità del virus COVID-19 di infettare le cellule viventi, secondo uno studio della Emory University. Scientific Reports ha pubblicato i risultati, il primo importante screening di estratti botanici alla ricerca di efficacia contro il virus della SARS-CoV-2. Nei test in laboratorio, gli estratti dei fiori di solidago altissima (della famiglia delle Asteraceae) e dei rizomi della felce aquilina, Pteridium aquilinum, hanno bloccato l’ingresso del SARS-CoV-2 nelle cellule umane.

I composti attivi sono presenti solo in quantità minime nelle piante. Sarebbe inefficace e potenzialmente pericoloso per le persone tentare di curarsi con questi composti, sottolineano i ricercatori. In effetti, la felce aquilina è notoriamente tossica. “È ancora molto presto, ma stiamo lavorando per identificare e isolare le molecole degli estratti che hanno mostrato attività contro il virus”, spiega Cassandra Quave, autrice dello studio e professoressa presso il Dipartimento di Dermatologia e il Centro per lo Studio della Salute Umana della Emory School of Medicine. “Una volta isolati i principi attivi, abbiamo in programma ulteriori test per verificarne la sicurezza e il potenziale a lungo termine come farmaci contro il COVID-19”. Quave è un etnobotanico che studia il modo in cui le popolazioni tradizionali hanno usato le piante per la medicina, al fine di identificare nuovi candidati promettenti per i farmaci moderni. Il suo laboratorio cura la Quave Natural Product Library, che contiene migliaia di prodotti naturali botanici e fungini estratti da piante raccolte in tutto il mondo.

Il nuovo metodo testato

In una precedente ricerca volta a identificare potenziali molecole per il trattamento delle infezioni batteriche resistenti ai farmaci, il laboratorio di Quave si era concentrato sulle piante utilizzate dalle popolazioni tradizionali per curare le infiammazioni della pelle. Poiché COVID-19 è una malattia emersa di recente, i ricercatori hanno adottato un approccio più ampio. Hanno ideato un metodo per testare rapidamente più di 1.800 estratti e 18 composti della libreria di prodotti naturali Quave per verificarne l’attività contro la SARS-CoV-2. “Abbiamo dimostrato che la nostra libreria di prodotti naturali è un potente strumento per aiutare la ricerca di potenziali terapeutici per una malattia emergente”, afferma Risener. Il SARS-CoV-2 è un virus a RNA con una proteina spike che può legarsi a una proteina chiamata ACE2 sulle cellule ospiti. “La proteina spike virale utilizza la proteina ACE2 quasi come una chiave che entra in una serratura, consentendo al virus di entrare in una cellula e infettarla”, spiega Quave. I ricercatori hanno ideato esperimenti con particelle simil-virali, o VLP, di SARS-CoV-2 e cellule programmate per sovraesprimere l’ACE2 sulla loro superficie. Le VLP sono state private delle informazioni genetiche necessarie per provocare un’infezione da COVID-19. Prima di introdurre le particelle virali, alle cellule in una piastra di Petri è stato aggiunto un estratto vegetale. Illuminando la piastra con una luce fluorescente, è stato possibile determinare rapidamente se le particelle virali erano riuscite a entrare nelle cellule e ad attivare la proteina. I ricercatori hanno identificato una manciata di estratti che proteggevano dall’ingresso del virus e poi si sono concentrati su quelli che mostravano l’attività più forte: la solidago altissima e la felce dell’aquila. Entrambe le specie vegetali sono originarie del Nord America e sono note per i loro usi medicinali tradizionali presso i nativi americani.

Ulteriori esperimenti hanno dimostrato che il potere protettivo degli estratti vegetali ha funzionato in quattro varianti del SARS-CoV-2: alfa, theta, delta e gamma. “I nostri risultati pongono le basi per l’uso futuro di librerie di prodotti naturali per trovare nuovi strumenti o terapie contro le malattie infettive”, afferma Quave. Come prossimo passo, i ricercatori stanno lavorando per determinare l’esatto meccanismo che permette ai due estratti vegetali di bloccare il legame con le proteine ACE2.