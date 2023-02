Antibiotici: esiste una speranza contro i batteri resistenti

La scoperta dei ricercatori ha portato una dolce speranza nella lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Grazie a questa scoperta si è riusciti a comprendere meglio come funziona questo antibiotico, il quale si basa su un composto chiamato clorobiocin, che impedisce al DNA batterico di replicarsi. Se questo composto verrà sviluppato in futuro, potrà portare a nuove scoperte nel campo della medicina che ci permetteranno di contrastare la resistenza all’antibiotico dei batteri.

Gli scienziati hanno recentemente analizzato più da vicino l’albicidina, una tossina vegetale che possiede interessanti proprietà antibiotiche. Si tratta di una molecola prodotta da un batterio patogeno chiamato Xanthomonas albilineans, il quale è responsabile di una malattia comunemente nota come scottatura delle foglie. La scoperta di questa tossina vegetale è stata particolarmente incoraggiante, poiché consentirà agli esperti di sfruttare meglio il suo potenziale, al fine di sviluppare nuovi farmaci efficaci contro le infezioni batteriche.

L’argento ha dimostrato di essere una potente arma contro i batteri più dannosi per l’uomo, come l’Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus. Questi organismi stanno diventando resistenti ai più comuni antibiotici, pertanto l’argento è diventato una delle ultime alternative a disposizione per contrastarli quando nessun altro trattamento ha funzionato. Si stima che l’argento sia in grado di uccidere fino al 99,9% dei batteri resistenti agli antibiotici, rendendolo una valida possibilità di cura.

L’albicidina è una sostanza che potrebbe rappresentare l’antibiotico del futuro. La sua particolarità sta nel meccanismo d’azione, che è molto diverso da quello usato da tutti gli altri antibiotici. Ciò lascia sperare che versioni sintetiche e migliorate di questa sostanza possano rivelarsi efficaci contro i cosiddetti superbatteri. La caratteristica che più di tutte renderebbe difficile la creazione di una resistenza da parte dei batteri è l’interazione dell’albicidina con l’enzima girasi. Pertanto, la ricerca in questo campo è fondamentale per la scoperta di un nuovo antibiotico efficace in grado di contrastare i batteri resistenti agli antibiotici.