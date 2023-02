Offerte Amazon: Mario+Rabbids Sparks of Hope in super sconto

Le offerte Amazon ci portano il videogioco di Ubisoft, Mario + Rabbids Sparks of Hope, in super sconto.

Le offerte di Amazon ci portano in sconto il gioco di Ubisoft Milan, Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition, sequel dell’omonimo gioco che ci riporta all’avventura con Mario e gli stranissimo Rabbids. Potete acquistarlo seguendo questo link.

Come abbiamo detto nella nostra recensione: “Se avete amato il primo capitolo, Mario + Rabbids Sparks of Hope potrebbe darvi gioie e dolori, ma date una possibilità al nuovo gameplay e non ve ne pentirete: un’esplosione di creatività che vale da sola il prezzo del gioco, anche perchè tutti gli altri aspetti non si confermano al livello del predecessore.”

Unisciti a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e ai loro amici in un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e salvare i tuoi alleati, gli Spark. Esplora pianeti viaggiando nella galassia mentre sveli misteriosi segreti e completi avvincenti missioni!

Il gioco è venduto con uno sconto consistente: si tratta di 20€ in meno dal prezzo iniziale di 59,99€, portando il titolo per Nintendo Switch alla cifra di 39,99€. Il prodotto può essere reso fino al 31 gennaio 2023.

Trovate queste e tanti altri sconti sulle Offerte di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.