Chi lo avrebbe mai detto che avremo assistito al nuovo film di Magic Mike? Io no di certo. Non avrei mai creduto che a distanza di anni dall’ultimo capitolo del 2015, di quella che oggi a tutti gli effetti possiamo definire una saga cinematografica, avremo visto il terzo e presumo ultimo episodio. Ma mai dire mai nell’universo dell’intrattenimento. Channing Tatum è ritornato sulla cresta dell’onda grazie alle recenti pellicole dal taglio comico e ora lo rivedremo nel ruolo che ha cambiato la sua carriera, quello di Mike Lane. Il film percorre il viale dei ricordi con una notevole dose di speranza verso il futuro e potenti messaggi di crescita personale e assenza di limiti. Siamo noi a porci i limiti e questi possono essere abbattuti. Ma dove eravamo rimasti? Perchè è stato realizzato il terzo film della saga? Dal musical di grandissimo sucesso fino ai nuovi protagonisti del film, ecco tutto quello che dovete sapere prima di vedere Magic Mike – The Last Dance.

Come sempre, prima di addentrarmi nell’analisi e nella spiegazione delle varie curiosità, dietro le quinti e motivazioni inerenti al film, ecco il trailer di Magic Mike – The Last Dance.

Magic Mike – The Last Dance: ecco cosa dovete sapere prima di entrare in sala

La trama di Magic Mike – The Last Dance

In seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per “Magic” Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un’offerta che non può rifiutare… e un’agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Tra vecchi e nuovi volti: ecco il cast del film

Ovviamente Channing Tatum ritorna nei panni dell’iconico spogliarellista Mike Lane. Protagonista al fianco di Tatum e Hayek Pinault (“House of Gucci”, “Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario”), Ayub Khan Din (“Ackley Bridge”); la new entry Jemelia George; Juliette Motamed (“We Are Lady Parts”) e Vicki Pepperdine (“Johnny English colpisce ancora”).

Long, long time ago: ecco quanto tempo è passato

Sono passati dieci anni dal primo film della serie Magic Mike, era il lontano 2012 quando Channing Tatum ha vestito per la prima volta sul grande schermo i panni di Mike Lane. L’idea è nata proprio dall’attore che ha sfruttato il suo passato da ballerino per raccontare una storia in parte biografica. La regia del primo film è stata affidata a Steven Soderbergh, che torna per il capitolo, Magic Mike – The Last Dance, ma non ha diretto Magic Mike XXL, il secondo film della saga. I primi due film hanno incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo, il terzo è m molto atteso e Warner Bros si aspetta grandi cose da lui. Considerando il periodo favorevole, la settimana di San Valentino, possiamo sperare in un successo. Ovviamente, sarà il botteghino a dare la risposta definitiva.

Dove eravamo rimasti?

L’ultimo capitolo di Magic Mike ha fatto il suo debutto al cinema nell’ormai lontano 2015 ed era Magic Mike XXL. Dopo il film non si è più sentito parlare di potenziali sequel, spin-off o reboot della saga. I film, impossibile nasconderlo, devono parte del loro successo all’esplosione del fenomeno Step Up, di cui lo stesso Tatum ha fatto parte. Grazie al successo dei film dedicati alla danza Warner Bros decise di puntare su film a tinte decisamente più adulte. La saga di Magic Mike, infatti, è destinata esclusivamente ad un pubblico di adulti. I film non sono pensati per essere visti dalle famiglie, men che meno dai bambini. La prima pellicola era un viaggio alla scoperta di se stessi, all’insegna della rivincita personale, delle proprie abilità e senza vergogna. Mike è un abile ballerino e un uomo incredibilmente attraente, perchè non sfruttare queste qualità innate per sopravvivere. Mike è un imprenditore, un uomo dai molti talenti e dal grande fascino, oltre che dal fisico prestante. Trascorre le sue giornate inseguendo il sogno americano, in tutti i modi possibili: riparando i tetti della case, lavando auto o disegnando e progettando mobili nel suo appartamento nei pressi della spiaggia di Tampa. Ma di notte… Mike diventa semplicemente magico! Star di uno spettacolo tutto al maschile, Magic Mike, grazie al suo stile originale e al suo eccezionale modo di ballare, è da anni l’attrazione principale del Club Xquisite.

Il sequel ha un taglio diverso, c’è stato un cambio alla regia e le aspettative erano elevate. Forse ha leggermente deluso produzione e fan, per questo non ha più visto un sequel o semplicemente all’epoca non era previsto. Mike è un ex-spogliarellista, ora proprietario di un’attività di arredamento. Come lui, anche tutti i suoi compagni di ballo hanno abbandonato quella vita, quando, ad un certo punto, decidono di bruciare l’ultima tappa ad un convegno in cui dovranno convincere il pubblico. Mike decide di partire nuovamente con loro per rincorrere ancora una volta quel sogno, anche se, per realizzarlo, il gruppo dovrà affrontare non poche difficoltà durante il lungo e bizzarro viaggio. Mike ha lasciato la vita da spogliarellista ed ora anche i suoi ex compagni sono pronti a cambiare vita. Sarà un ultimo sfavillante spettacolo a mettere la parola fine a tutto e Magic Mike di certo non potrà mancare…

Magic Mike – The Last Dance finirà con una sequenza di ballo da 30 minuti

I protagonisti del film sono interpretati da Channing Tatum e Salma Hayek. La dinamica e la chimica tra i due sarà la chiave del terzo capitolo della saga. Forse ancora non lo sapete ma è trapelato che l’ultima mezz’ora di film sarà composta da una lunga sequenza di ballo. Steven Soderbergh ha dichiarato che ha appositamente scelto di concentrarsi sul ballo, dato che tutto è iniziato proprio da quello. “Volevamo far esplodere le sequenze di danza in modo grandioso. Abbiamo un ballo di Channing e Salma in prima linea. E poi gli ultimi 30 minuti, e oltre, del film saranno dedicati a questa gigantesca sequenza di ballo”. Questa idea si preannuncia una sfida leggendaria per un regista, poiché non è mai stata tentata prima in un film. Le prove si sono svolte all’interno di un teatro antico di Londra, il Clapham Grand, luogo in cui secondo Soderbergh “non è possibile avere una brutta inquadratura”.

Un film diverso e più maturo

Se avete amato i film precedenti preparatevi: Magic Mike – The Last Dance sarà un film diverso e più maturo. La sceneggiatura di Magic Mike – The Last Dance è stata scritta da Reid Carolyn e Mike sarà per la prima volta impegnato in una vera storia d’amore. Le dinamiche tra i personaggi saranno diverse rispetto al film precedente: “Il terzo film si immerge realmente nelle dinamiche esistenti quando Mike ha una relazione. Questo ci permette di avere una dinamica e delle conversazioni che in precedenza non abbiamo potuto affrontare” ha sottolineato Soderbergh.

La carriera di Channing Tatum

Channing Tatum è nato, il 26 aprile del 1980, a Cullman in Alabama. Quando ha sei anni, la sua famiglia di trasferisce in una zona rurale del Mississippi. Da ragazzo pratica diversi sport: dal football al calcio, dal baseball alle arti marziali, in particolare il kung fu. Solo da adolescente si trasferisce in Florida e poi in Virginia, ma la sua esperienza universitaria termina subito e Channing, tornato a casa e si cimenta in diversi mestieri: operaio, venditore e perfino spogliarellista con il nome d’arte di Chan Crawford. Ecco quindi le vere origini dietro la storia di Magic Mike. Il suo aspetto estetico davvero grazioso lo porta a far parte del mondo dello spettacolo: sia come ballerino che come modello per Abercrombie & Fitch, Dolce & Gabbana ed Emporio Armani.

Finalmente nel 2005 arriva il cinema grazie a Coach Carter al fianco di Samuel L. Jackson. Seguono poi diversi popcorn movie come Supercross (2005) e la svolta: Step Up (2006), pellicola che lancia la sua carriera e viene notato dai grandi nomi di Hollywood.

Devo sottolineare anche il tanto amato Dear John (2010), adattamento del romanzo di Nicholas Sparks “Ricordati di guardare la luna”, diretto da Lasse Hallstrom e con protagonista Channing. Poi si aprono le porte di Magic Mike, un ritorno alle origini ma anche una svolta importante. Ormai Steven Soderbergh è il regista di Tetum e così lavorano insieme a Knock Out – resa dei conti (2011) e Effetti collaterali (2013). Segue poi l’amato film al fianco di Rachel McAdams, La memoria del cuore (2012), in cui deve far fronte alla perdita della memoria della donna che ama. Allo stesso modo non si sottrae agli action-movie e all’adrenalina, e nel 2013 si lascia dirigere da Roland Emmerich in Sotto assedio – White House Down, nel quale ha il compito di proteggere e salvare il Presidente degli Stati Uniti. Un vero passo avanti per Channing Tatum è Foxcatcher (2014) di Bennet Miller, che gli regala l’opportunità di calarsi nei panni del wrestler David Schultz, assassinato, nel 1996, dal suo amico e allenatore John du Pont. L’Academy si innamora del film e lo candida a cinque premi Oscar, snobbando però l’interpretazione di Tatum.

Non mancano tra i suoi film anche Jupiter – Il destino dell’universo, il sequel di Magic Mike, Magic Mike XXL, The Hateful Eight , Ave, Cesare! e X-Men: Apocalypse. La carriera di Tatum negli ultimi anni ha preso un strada particolarmente comica. Molto apprezzata è stata la sua interpretazione in The Lost City al fianco di Sandra Bullock, così particolarmente lodata è stata la sua presenza in Io e Lulù, film sentimentale legato al rapporto tra cane e padrone. Chissà che la carriera di Tetum non lo avvicini ai film dedicati ai supereroi che tanto ama.

Magic Mike Live

Sapevate che esiste un musical dedicato a Magic Mike? La produzione del musical “Magic Mike Live” ha appena annunciato che lo spettacolo resterà in scena all’Hippodrome di Londra ancora fino al 2 luglio 2023! Il musical è di grandissimo successo, quindi non mi stupisco che sia stato rinnovato per altri spettacoli nella splendida cornice di Londra. Lo show è co-prodotto da Channing Tatum e basato sul franchise cinematografico di successo. Il cast schiera Sarah Annakin, Daniel Blessing, Natacza Boon, Jake Brewer, Harry Carter, Hannah Cleeve, Peter Cleverley, Joel Ekperigin, Petr Fedorovskii, Luca Figarazzi, Myles Harper, Charlie Knight, Mark Lace, Theo O. Bailey, James Percy, Ross Sands, Josie Scamell e Manny Tsakanika. Magic Mike Live è co-diretto da Channing Tatum e Alison Faulk, con Luke Broadlick come regista associato, e le coreografia di Alison Faulk, Teresa Espinosa e Luke Broadlick. Channing Tatum è quindi parte attiva del progetto ma non partecipa al musical in qualità di ballerino. Peccato. Invece, tra i membri del cast ha preso parte anche un ballerino cresciuto tra le fila della scuola di Amici di Maria De Filippi, Sebastian Melo.

Tutti dati tecnici relativi a Magic Mike – The Last Dance

A febbraio arriva la commedia musicale “Magic Mike – The Last Dance”, terzo capitolo del franchise ‘Magic Mike’. Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico, Magic Mike – The Last Dance riunisce nuovamente il team creativo del primo film: Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane, mentre Steven Soderbergh torna alla regia del film, basato su una sceneggiatura di Reid Carolin, già autore dei primi due capitoli della saga. Protagonista al fianco di Tatum è Salma Hayek Pinault (“House of Gucci”, “Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario”).

