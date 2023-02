Il DJI Mini 2 SE può essere controllato da una distanza di 10km (ma la legge non lo permette)

DJI sta per lanciare il nuovo drone DJI Mini 2 SE che presenta alcuni upgrade rispetto al drone entry-level della società. In particolare, DJI ha dotato il Mini 2 SE del suo sistema di trasmissione interno OcuSync 2.0, il che significa che il drone ora può volare efficacemente a più di due volte la distanza del Mini SE originale. In altre parole: si può controllare da una distanza di circa 10km.

Il sistema “WiFi Potenziato” del modello precedente limitava la sua portata a massimo 4 km. Il nuovo sistema dovrebbe anche mantenere un flusso video più stabile a maggiori distanze. Detto questo, l’aggiunta di OcuSync 2.0 potrebbe non essere tanto valida quanto suggeriscono i numeri.

Il sito specializzato Engadget, ad esempio, ricorda che la maggior parte delle leggi nazionali richiede di mantenere una linea visiva con il proprio drone. Come del resto suggerisce il suo nome, il Mini 2 SE è un drone di dimensioni estremamente compatto ed è molto probabile che l’utente finisca per perderlo di vista molto prima che il drone possa raggiungere una distanza di 10km. A prescindere, si tratta comunque di un traguardo straordinario per un dispositivo che negli Stati Uniti partirà da un prezzo di 369$.

DJI afferma che il Mini 2 SE può volare per 31 minuti con una sola carica della batteria, un upgrade moderato rispetto al tempo di volo massimo di 30 minuti del modello precedente. A parte questi cambiamenti, il Mini 2 SE è quasi identico al modello che sta per sostituire. Non è necessariamente una cosa negativa. Come il suo predecessore, il Mini 2 SE pesa meno di 249 grammi, il che significa che non è necessario una licenza per pilotarlo. Il nuovo drone mantiene anche il sistema di fotocamera vecchio ma decente del Mini SE. Viene fornito con un gimbal a tre assi e un sensore CMOS 1/2,3 pollici in grado di catturare video 2,7K e foto da 12 megapixel.

Il DJI Mini 2 SE costerà 369 dollari quando arriverà il prossimo mese. Oltre a vendere il drone da solo, DJI offrirà il Mini 2 SE come parte di un pacchetto “Fly More Combo” che include batterie aggiuntive, eliche di ricambio e una custodia per 519 dollari.