Hi-Fi Rush: un easter egg suggerisce l’arrivo di The Evil Within 3

Un particolare easter egg di Hi-Fi Rush, il nuovo gioco di Tango Gameworks, sembrerebbe suggerire lo sviluppo di The Evil Within 3. Vediamolo nel dettaglio.

The Evil Within 3 potrebbe essere effettivamente in sviluppo. A suggerirlo sembrerebbe essere un particolare easter egg presente nell’apprezzato nuovo titolo di Tango Gameworks: HI-FI Rush. Durante le battute finali dell’avventura di Chai, appare infatti un indizio molto interessante.

In una sequenza che vede i nostri protagonisti in ascensore, vediamo l’inquadratura spostati su uno schermo. Quest’ultimo, oltre a indicare il raggiungimento del piano 776 dell’edificio, ci aggiorna sulla temperatura esterna e sulle ultime notizie. Proprio tra queste, possiamo leggere una frase molto esplicativa: “È stato annunciato il sequel di una celebre serie survival horror“. Qui di seguito l’immagine che mostra nel dettaglio l’easter egg:

Naturalmente non è il caso di prendere l’easter egg come una conferma ufficiale dell’arrivo di The Evil Within 3, ma potrebbe comunque essere un indizio che qualcosa effettivamente bolle in pentola.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hi-Fi RUSH è il nuovo gioco d’azione ritmico di Tango Gameworks, disponibile su PC e Xbox Series X|S, anche tramite Xbox Game Pass. Il gioco è ambientato in un mondo coloratissimo in cui tutto è governato dal ritmo, dagli alberi ondeggianti nell’ambiente di gioco fino ai colpi messi a segno durante i combattimenti.

Nel gioco saremo chiamati ad impersonare Chai, uno scansafatiche dallo spirito libero che ambisce a diventare rockstar. Durante una procedura tecnologica per l’installazione di un braccio robotico, si ritrova con un “extra” inaspettato quando il suo lettore musicale si fonde con la sua fonte di energia. Come se non bastasse, l’azienda che ha condotto l’esperimento lo definisce un “difetto”, mirando a disattivarlo. Con una squadra di dirigenti d’azienda e un esercito di robot alle calcagna, Chai deve difendersi tramite il combattimento ritmico e con l’aiuto di un gruppo variegato di alleati per sconfiggere gli spietati dirigenti e fuggire.