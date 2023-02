Cometa verde dei Neanderthal: ecco come vederla

La cometa C/2022 E3 (ZTF) sarà vista come una debole macchia a forma di ventaglio accanto a Marte durante la serata del 10 e 11 febbraio. Questo sarà il nostro ultimo grande momento per osservare la palla di ghiaccio cosmico prima che si allontani a una velocità di circa 207mila km/h lungo il suo percorso ellittico di 50.000 anni intorno al Sole. La cometa è verde a causa del carbonio biatomico che viene rilasciato dalla sua scia. Questo tipo di cometa ha due code, una formata da polvere espulsa dal vento solare e l’altra composta da gas. La scia verde fluorescente è causata dalla molecola di carbonio che assorbe la luce del Sole e la emette come coda verde. La cometa verde è stata scoperta per la prima volta nel marzo 2022 dai ricercatori della Zwicky Transient Facility in California.

Come vedere la cometa

Per vedere la cometa verde dei Neanderthal mentre passa davanti a Marte, gli osservatori nell’emisfero settentrionale dovrebbero guardare verso ovest dopo il tramonto del Sole e cercare Marte, un punto di luce arancione a destra della costellazione di Orione. La cometa sarà appena un grado sopra Marte nella costellazione dell’Auriga e può essere trovata con un binocolo o un piccolo telescopio. In caso non sia facile vederla subito, è possibile usare app di osservazione delle stelle. Inoltre, si può guardare la cometa in live streaming sul Virtual Telescope Project a cura dell’astrofisico Gianluca Masi, iniziando alle 20:00 ora italiana il 11 febbraio.

La cometa verde C/2022 E3 (ZTF) è un oggetto celeste che non appartiene al nostro Sistema Solare e l’ultima volta che è stata visibile dalla Terra è stato durante la coesistenza tra umani moderni e Neanderthal. Potrebbe non essere mai più visibile a meno che la sua orbita non venga alterata da qualche materia sconosciuta vagante nello spazio profondo. Anche in questo caso, potrebbero passare milioni di anni prima che ritorni a essere visibile dalla Terra.