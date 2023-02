Titanic: il film di James Cameron da oggi di nuovo al cinema in 3D e 4K

Da oggi, 9 febbraio, ritorna nelle sale cinematografiche Titanic, il film capolavoro con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una versione 3D e 4K, a 25 anni dalla sua prima distribuzione nelle sale cinematografiche, ed in una data vicina al giorno di San Valentino.

Ecco il trailer dell’uscita al cinema di Titanic per i suoi 25 anni.

La scorsa settimana abbiamo avuto la possibilità di seguire la conferenza mondiale di presentazione dell’evento. Ecco la nostra domanda e relativa risposta rivolta al regista James Cameron:

Quando hai lavorato con Leonardo DiCaprio a questo film immaginavi quanto potesse diventare importante la sua carriera?

Sapevamo all’epoca che fosse un grande attore che aveva delle grandi possibilità, ma non avevamo la sfera di cristallo per predire il futuro e sapere che avrebbe fatto un percorso grandioso. A quel tempo sapevamo che fosse un attore veramente forte, ed il potenziale c’era. Da lì in poi è l’interprete che deve capire quanto potrà concretizzare quel suo talento. Quando è stato provato per Titanic aveva 19 anni, e fu un ventenne quando arrivammo a girare. All’epoca aveva già fatto Romeo and Juliet ed altre grandi performance, siamo stati fortunati a prenderlo con noi proprio in quel momento.