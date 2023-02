Super Mario Bros. Il Film: due nuovi poster su Mario e Luigi

In vista dell’uscita di Super Mario Bros. Il Film sono stati rivelati due poster che mettono al centro dell’attenzione i due fratelli Mario e Luigi. Molto suggestiva è l’immagine che mostra Luigi intrappolato in uno scenario da Luigi’s Mansion, ed alla ricerca di aiuto.

Qui sotto trovate le due immagini.

When you really need your bro.#SuperMarioMovie pic.twitter.com/Tm4rOsQQ2Q — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) February 8, 2023

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana sarà Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Ecco il trailer.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Super Mario. Bros Il Film uscirà il 6 aprile.