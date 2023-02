Semina: ecco cosa piantare a febbraio

Se sei incerto su cosa puoi coltivare a febbraio nell’orto o sul balcone, niente paura. In questo articolo ti elenchiamo gli ortaggi perfetti per essere piantati.

Febbraio è un mese importante per l’orticoltura, poiché è un periodo ideale per piantare le tue colture. Molti ortaggi e piante aromatiche possono essere seminati sia nell’orto che sul davanzale. È infatti possibile seminare carote, patate, prezzemolo, rucola, sedano, lattuga, spinaci, cipolle, bietole, piselli, cavoli, zucchine e melanzane. Anche alcune piante aromatiche possono essere seminate in questo periodo dell’anno come basilico, rosmarino, timo, salvia e maggiorana. Tieni presente che è consigliabile seminare le varietà più resistenti al freddo se vuoi ottenere i migliori risultati.

Gennaio è ormai concluso, ed è il momento di prepararsi per i lavori di giardinaggio. Anche se le aiuole sono ancora in fase di dormienza, è possibile cominciare a prendersi cura del giardino. Febbraio rappresenta il periodo ideale per piantare verdure a crescita lenta sia in casa che nell’orto: pomodori, melanzane, zucchine e altri ortaggi possono essere piantati in questo periodo. È anche il momento adatto per preparare il terreno e disporre i concimi necessari per ottenere un buon raccolto.

A febbraio è il momento ideale per iniziare a seminare i primi ortaggi ma anche le tanto amate erbe aromatiche. È importante ricordare che le melanzane, i peperoncini e i peperoni necessitano di una temperatura di germinazione compresa tra 22 e 28 gradi; per tutti gli altri tipi di ortaggi e erbe aromatiche è sufficiente una temperatura intorno ai 20. Inoltre, l’esposizione al sole deve essere costante durante la crescita per garantire un buon sviluppo.