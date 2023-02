Netflix porta la lotta alla condivisione delle password in Europa, si inizia da Spagna e Portogallo

Dopo i primi esperimenti in Sudamerica, la piattaforma ha annunciato l'introduzione delle nuove regole anche in Spagna e in Portogallo.

Netflix inizia a fare sul serio con la lotta alla condivisione delle password. Dopo i primi esperimenti in Sudamerica, la piattaforma ha annunciato l’introduzione delle nuove regole anche in Spagna e in Portogallo, primi Paese in Europa a subire il cambiamento.

Nei due Paesi, Netflix ha già iniziato a limitare la condivisione, il roll-out è graduale e verrà completato nell’arco delle prossime settimane. Ciò significa che gli utenti potranno condividere il loro account solo con persone che vivono nella stessa abitazione.

Come vi abbiamo spiegato in passato, con le nuove regole sarà comunque possibile dividere l’abbonamento con persone che vivono fuori dal nostro nucleo domiciliare, ma ogni account extra dovrà essere acquistato pagando un supplemento. Gli esperimenti in Spagna e in Portogallo riguardano due Paesi con un potere d’acquisto molto simile a quello italiano, pertanto il prezzo richiesto da Netflix è probabilmente l’informazione che ci interessa di più. Aspettatevi di vedere le stesse tariffe riproposte anche in Italia.

Aggiungere un membro extra all’abbonamento ha un costo compreso trai 3,99 euro e 5,99 euro. Il risparmio rispetto alla sottoscrizione di un abbonamento a parte c’è, ma è piuttosto modesto.

Chi è abbonato al piano Standard potrà acquistare un solo membro extra, mentre gli abbonati Premium possono acquistarne fino ad un massimo di due. Questi micro account avranno un loro profilo, con username e password unici.